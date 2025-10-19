Merz’den dolaylı istifa tehdidi

Haberin Devamı

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik Parti’li (CDU) bazı politikacıların sağ popülist Almanya için Alternatif’le (AfD) aralarındaki “yangın duvarının delinmesi” önerisi partide sancıları artırırken, Almanya Başbakanı ve CDU lideri restini çekti. 2022 yılında CDU Genel Başkanlığını üstlenen ve 6 Mayıs 2005’te Almanya Başbakanı seçilen Friedrich Merz, “Bu partiyle işbirliği olmayacak. Her halükarda benimle, benim Genel Başkanlığımda değil” açıklamasında bulundu. CDU’nun 2018 yılında AfD ile kesinlikle işbirliği yapılmayacağını karara bağladığını hatırlatan Merz, bundan vazgeçilmesi halinde, dolaylı bir şekilde de olsa, istifa edeceği tehdidinde de bulundu.

CDU’nun eski Genel Sekreteri Peter Tauber ile “kardeş parti” Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) eski Federal Ekonomi ve Federal Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg’in AfD’ye “kapıların açılması” önerisiyle başlayan tartışmaları ve gelecek yıl yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimleri öncesi izlenecek politik stratejiyi belirlemek üzere CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) bugün Berlin’de bir araya geldi. İki gün sürecek görüşmeler partinin genel merkezi Konrad Adenauer Evi’nde değil, Grunewald kesimindeki bir binada başladı.

Bu partiyle işbirliği olmaz

Daha önceki dönemlerde de “AfD ile kesinlikle işbirliği yok” diyen Friedrich Merz, sağ popülist AfD’ye dönük düşüncelerinde ve yaklaşımında bir değişiklik olmadığını da vurguladı. CDU lideri, “Partimizle AfD arasında hiçbir ortak nokta yok. AfD baştan beri Avrupa Birliği’ne (AB), AB Para Birimi Euro’ya karşı. NATO’ya karşı. Konrad Adenauer’den (Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı) beri Almanya’yı şekillendiren CDU’nun politikalarıyla bağdaşmayan bir politika peşinde. AfD başka bir Almanya istiyor. Biz buna kesinlikle izin vermeyeceğiz” açıklamasında da bulundu.

SPD’den “mesafeyi koruyun!” çağrısı

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanı Lars Klingbeil da, Federal Meclis Grup Başkanı Matthias Mirsch de, CDU’lulara “sağ popülist AfD ile kesinlikle işbirliği yapılmaması ilkesine sahip çıkın ve mesafeyi koruyun!” çağrısında bulundular. Aynı zamanda Federal Maliye Bakanı olan Lars Klingbeil, Şansölye Merz’in AfD ile işbirliği yapmayacağından hiç şüphe duymadığını vurgularken, “Birlik Partililerden federal düzeyde de eyaletler düzeyinde de AfD ile herhangi bir şekilde işbirliği yapmama sorumluluğunu taşımalarını bekliyorum” dedi.

SPD’li Matthias Miersch de Şansölye Merz’in çok açık bir şekilde ve kararlı bir biçimde tutum sergilemesini takdir ettiklerinin altını çizerken, “Başbakan Merz, AfD’nin ülkemiz Almanya için büyük bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu görmektedir, bilmektedir. Bunu diğer CDU/CSU’lu politikacıların ve taraftarlarının da bilmesini bekliyoruz. Böyle bir partiyle kesinlikle işbirliği yapılmamalıdır” dedi.