Merz, Yeşiller’e göz kırptı!

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ANCAK ekonomik politikalar söz konusu olduğunda CDU ve Yeşiller arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu vurgulayan Merz, “Ekonomik politikada Yeşillerle tamamen farklı bir noktadayız, burada köklü bir politika değişikliğine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı. Merz, seçime kadar koalisyon odaklı bir kampanya yürütmediklerini, her oyun önemli olduğunu söylerken, “Seçimden sonra demokratik merkez partileriyle konuşarak bu politika değişikliğini nasıl gerçekleştirebileceğimizi değerlendireceğiz” dedi.

YEŞİLLER’DEN SPD’YE ELEŞİRİ

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Franziska Brantner de, Rusya ile yaşanan kriz bağlamında Friedrich Merz’e, Başbakan Olaf Scholz’a göre daha yakın bir duruş sergilediklerini dile getirdi. Gazeteye konuşan Brantner, “Merz ile Avrupa’da barış, özgürlük ve Ukrayna’nın yanında durmak konularında daha iyi çalışabileceğimizi düşünüyorum” dedi. Yeşiller’in diğer liderlerinden Felix Banaszak da SPD’nin Ukrayna politikalarına yönelik eleştirilerini dile getirerek, “CDU’nun bu konuda bizim duruşumuzu diğer Berlin merkezli partilere göre daha fazla desteklediğini görüyorum” açıklamasında bulundu.

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HABECK’TEN SCHOLZ’A ÇAĞRI

Yeşiller’in önde gelen ismi ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Scholz’dan Ukrayna politikasında daha net ve samimi bir duruş sergilemesini talep etti. Habeck, “Putin’e boyun eğmek kabul edilemez. Avrupa’da özgürlük temelinde barışı sağlamak için kararlı bir politika gerekiyor” dedi. Scholz’un “Made in Germany Bonus” başlığı altında sunduğu yatırım teşvik planına da değinen Habeck, bu önerinin dört hafta önce kendisinin önerdiği planla neredeyse birebir örtüştüğünü belirterek memnuniyetini dile getirdi. SPD ve Yeşiller arasında dış politika ve ekonomik meselelerdeki bu ayrışma, koalisyon görüşmeleri öncesinde dikkat çekici bir gerilim yaratıyor.