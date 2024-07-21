Merz: ‘Von der Leyen hedefe FDP’siz de ulaşır’

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ALMANYA’da hükümet ortağı FDP’li Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı seçimlerinde CDU’lu Alman aday Ursula von der Leyen’i desteklememesi CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’i küplere bindirdi. Gelecek yıl Almanya’da yapılacak genel seçimlere ana muhalefet CDU/CSU’nun başbakan adayı olarak katılmasına kesin gözüyle bakılan Merz, “Birkaç aydan beri FDP’li milletvekillerinin Avrupa Parlamentosu ve Federal Meclis’te sergiledikleri tutumu anlamakta zorlanıyorum. Avrupa Parlamentosu’ndaki 5 FDP’li milletvekilinin de Başkan von der Leyen’in yeniden seçilmesine destek vermemesini anlayışla karşılamak mümkün değil” dedi.

FDP’SİZ DE OLUR

Özellikle FDP’li Avrupa Parlamentosu milletvekili Marie-Agnes Starck-Zimmermann’nın von der Leyen’e cephe almasını sert bir dille eleştirdi. Hükümetin diğer ortağı Yeşilerli Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin Ursula von der Leyen’e destek vermesinden ise memnuniyet duyduklarını belirten Merz, bunun gelecek yıl seçimlerden sonra Almanya’da Yeşillerle ortaklık edecekleri anlamına gelmediğini de söyledi. Ursula von der Leyen’in AB Komisyonu Başkanı olarak görevini başarılı bir şekilde sürdüreceğinden emin olduğunu belirtirken, “FDP’siz de olur. Von der Leyen hedefe FDP’siz de ulaşır” dedi.

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YEŞİLLERLE UÇURUMA YOLCULUK

FDP’li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, Friedrich Merz’in açıklamalarına tepki gösterdi. Kubicki, sosyal medya platformu X’te, “Sevgili Friedrich Merz sana Yeşillerle birlikte uçuruma doğru iyi yolculuklar dikerim” paylaşımında bulundu. Öte yandan 2022 yılında bir dahaki genel seçimlerde aday olmayacağını ilan eden Wolfgang Kubicki, birden tutum değiştirdi. 72 yaşındaki Kubicki, “68 yaşındaki CDU lideri Friedrich Merz başbakan olmak istediğine göre ben de bu yaşamımda yeniden milletvekili adayı olabilirim. Ancak bakan olarak görev alma gibi bir niyetim yok. Bu yaştan sonra başkalarından emir almak istemiyorum. Ayrıca sokaklarda korumalarla dolaşmayı da sevmiyorum” dedi. Kubicki ayrıca, yapılan kamuoyu yoklamalarına göre şu anda oy oranı yüzde 5’lerde olan FDP’nin oy oranını Genel Başkan Christian Lindner’le birlikte genel seçimlere kadar iki haneli rakamlara çıkarmayı hedeflediklerini de vurguladı.