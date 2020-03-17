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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 17.03.2020 - 20:21,Son Güncelleme:/

Merz: ‘Testler pozitif çıktı, evde karantinaya girdim’

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Merz: ‘Testler pozitif çıktı, evde karantinaya girdim’
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Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkan adaylarından Friedrich Merz, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Merz, yaptığı açıklamada, “Pazar günü yapılan test pozitif. Gelecek hafta sonuna kadar evde karantinaya gireceğim” ifadelerini kullandı. CDU eski Federal Meclis Grup Başkanı 64 yaşındaki Friedrich Merz, partinin sağ kanadı tarafından destekleniyor. Öte yandan Almanya’daki koronavirüs vaka sayısı 8 bin 500’ü aşarken, ölenlerin sayısı ise 23 oldu.

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