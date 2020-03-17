Merz: ‘Testler pozitif çıktı, evde karantinaya girdim’

Merz, yaptığı açıklamada, “Pazar günü yapılan test pozitif. Gelecek hafta sonuna kadar evde karantinaya gireceğim” ifadelerini kullandı. CDU eski Federal Meclis Grup Başkanı 64 yaşındaki Friedrich Merz, partinin sağ kanadı tarafından destekleniyor. Öte yandan Almanya’daki koronavirüs vaka sayısı 8 bin 500’ü aşarken, ölenlerin sayısı ise 23 oldu.