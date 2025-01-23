Merz seçilirse ilk iş yasa dışı göçmenlere giriş yasağı uygulayacak

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Almanya’da ana muhalefet konumunda bulunan Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Merz, Aschaffenburg’da dün Afganistan kökenli bir kişinin bıçaklı saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Merz, ülkesinde 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimler sonucu hükümeti devralmaları durumunda iltica ve göçmenlik yasasında köklü değişiklikler yapılacağını duyurdu. Göç politikasının sıkılaştırılmasına ilişkin hazırladıkları 5 maddelik planı anlatan Merz, bu konuda taviz vermeyeceklerini belirterek, “Almanya’da 10 yıldır yanlış yönlendirilen sığınma ve göç politikasının çıkmazlarıyla karşı karşıyayız” dedi. Merz, 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimleri kazanıp başbakan olarak göreve başlayacağı ilk gün, Federal İçişleri Bakanlığına tüm eyalet sınırlarında kontroller yapılması ve geçerli giriş belgeleri veya Avrupa’da hareket özgürlüğü olmayan tüm kişileri geri çevirmesi talimatı vereceğini kaydetti.

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PLANDA NELER VAR?

Merz’in duyurduğu planda, federal polise tutuklama emri çıkarma yetkisi verilmesi, yakalanan ve ülkeyi terk etmesi gereken kişilerin serbest bırakılmaması, sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutulanların sayısının arttırılması ile sınır dışı etme ve geri dönüşlerin her gün gerçekleşmesi gerektiği belirtiliyor. Geçerli giriş belgesi olmayan herkes için “fiili giriş yasağı” getirilmesi öngörülen planda, tüm sınırlarda kontrollerin yapılacağı aktarılıyor. Planda, ülkeyi terk etmesi gereken suçluların ve risk altındaki kişilerin süresiz olarak gözaltında tutulabilmeleri gerektiğinin altı çiziliyor.