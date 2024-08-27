Merz, Scholz ile buluştu: ‘Harekete geçmezseniz tarihi bir hata yapacaksınız’

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AYNI zamanda CDU/CSU Meclis Grup Başkanı olan Merz, başbakanlıktaki görüşmeye Scholz’dan önce geldi. Merz, bıçaklı saldırının ardından hükümete göç politikası konusunda yeniden iş birliği teklif etmiş ve öneri listesi sunmuştu. Merz’in önerileri arasında, Suriye ve Afganistan’dan mülteci alımının durdurulması ve reddedilen sığınmacıların bu iki ülkeye geri gönderilmesi yer alıyor. Ancak Merz, böyle bir kabul durdurmanın hukuki olarak nasıl uygulanacağını açık bıraktı. CDU çevrelerinden gelen bilgilere göre, görüşme uzun süredir planlanıyordu.

‘TARİHİ BİR HATA OLACAKTIR’

Merz düzenli olarak medya ile paylaştığı mail’inde şu sözlerle başbakana doğrudan çağrıda bulunmuştu: “Sizi, daha fazla gecikmeden ve hızlı bir şekilde, geçtiğimiz cuma günü ülkemizde meydana gelen terör saldırısı gibi yeni terör saldırılarını önlemeye yönelik kararlar alma konusunda bize katılmaya çağırıyorum.” CDU Genel Başkanı görüşme öncesinde ‘Deutschlandfunk’ radyosuna yaptığı açıklamada baskıyı artırdı ve şöyle dedi: “Şansölye’nin aylardır ve yıllardır söylediklerini söylemeyip saldırıya geçeceğini umuyorum. Biz hazırız. Ve eğer hükümet hazır değilse, bugünden söyleyebilirim ki bu tarihi bir hata olacaktır.”

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DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİNİ REDDETTİ

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, “Elbette her zaman Anayasa’ya, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’ne veya benzerlerine aykırı olmayan öneriler söz konusu olmalıdır” demişti. Hebestreit, olası anlaşmaların ‘makul ve amaca uygun’ olması gerektiğini belirtmişti. Scholz ve Merz, geçen sonbaharda federal hükümet ile eyaletler arasındaki bir Göç Zirvesi öncesinde de göç konusu üzerine görüşmeler yaptı. Ancak Scholz ve eyalet başbakanları tarafından mülteci sayısını azaltmak için alınan önlemler paketinden memnun kalmayan CDU/CSU Meclis Grup Başkanı, daha fazla iş birliğini reddetti.