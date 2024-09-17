Merz resmen başbakan adayı

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OLASI adaylar arasında ismi geçen CDU’lu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst’ün dün akşama doğru “Görevimi öncelikle KRV’de görüyorum ve partimizin Genel Başkanı Friedrich Merz’i destekliyorum” açıklaması üzerine Merz’e başbakan adaylığı yolu açıldı. Bugün Berlin’de CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile CSU lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder bir araya gelerek başbakan adayı arayışına son noktayı koydular. Merz ve Söder, Bavyera’nın Berlin’deki temsilciliğinde bugün öğleyin ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, Birlik Partileri’nin başbakan adayının Friedrich Merz olacağını ilan ettiler.





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İKTİDARI ÜSTLENMEYE HAZIRIZ

Friedrich Merz ve Markus Söder, seçim kampanyasına da iktidarı üstlenmeye de hazır olduklarını vurguladılar. “Bizim sürtüşmemizi bekleyen ve uman iktidar partilerini hayal kırıklığına uğratıyoruz” diyen CDU lideri Söder, “Birlik Partileri’nin başbakan adayı Friedrich Merz’dir. Bu ani olarak alınan bir karar değildir. Aylardır hazırlandık ve aylardır görüşmelerimizi sürdürdük. Biz istikrardan yanayız” açıklamasında bulundu. Söder, “İkimizin de toplumda saygın ve kabul gören bir yeri vardır. İki partinin liderinden birinin başbakan adayı olması geleneği vardır kardeş partilerde. Biz kararımızı verdik. Şimdi sıra seçim kampanyasında ve iktidarı devralmakta. Güçlü bir birliktelik sergileyerek daha güçlü bir sonuca ulaşacağımızdan eminim. Kendi aramızda sürtüşme yok. Benim görevim Friedrich Merz’i desteklemek ve Birlik Partileri’nin bu seçimlerden güçlenerek çıkmasına katkıda bulunmaktır. Bu zor dönemde CDU/CSU birlikte hareket etmeye kararlıdır. Biz SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin yol açtığı zararları kapatmaya kararlıyız” dedi.





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GÖÇ EN ÖNEMLİ KONUMUZ

Markus Söder’le 2.5 yıldır beraber çalıştıklarını ve iyi de anlaştıklarını söyleyen Merz de, “CDU/CSU’nun daha verimli çalışması konusunda baştan beri hemfikiriz. Demokratik ortanın son kalan ‘halk partisi’ olarak CDU ile CSU ülkemiz için toplumumuz için sorumluluk üstlenmeye hazır. Biz önümüze bakıyoruz. Seçimlere bir yıl var. Muhalefeteyken başta düzensiz göç olmak üzere bazı alanlarda tavrımızı koyduk. Göç en önemli konulardan biridir. Ama bu seçim kampanyasında ilk planda yer almamalıdır. Asıl konu ekonomik gelişmedir. Şu andaki hükümetin yanlış politikası yüzünden Alman ekonomisi tam bir durgunluk yaşamaktadır. Bunu değiştirmeye kararlıyız. Biz ülkemiz için sorumluluk üstlenmeye ve ülkemizi ileri taşımaya hazırız. CDU/CSU olarak seçim kampanyasına hazırız” açıklamasında bulundu.

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FRIEDRICH MERZ KİMDİR?

Friedrich Merz, 11 Kasım 1955 tarihinde KRV eyaletinin Brilon kentinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Brilon’da yaptı ve sonra da Bonn Üniversitesi ile Marburg Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1985-1986 yıllarında Saarbrücken’de yargıç olarak görev yaptı. Lise yıllarında 1972 yılında CDU’ya üye oldu ve partinin gençlik teşkilatı Genç Birlik’in (JU) Brilon Bölge Başkanlığını üstlendi. 1989-1994 yıllarında CDU Avrupa Parlamentosu ve 1994-2009 yıllarında da Federal Meclis milletvekili olarak görev yaptı. 2000 yılında CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığını üstlendi. Ancak dönemin CDU Genel Başkanı Angela Merkel 2004 yılında yerine göz dikince Merz istifa etmek zorunda kaldı. 2009 yılında da aktif politikayı terk ederek avukat olarak çalıştı. 2021 yılındaki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilerek aktif politikaya geri döndü ve 2022 yılı ocak ayında da CDU Genel Başkanı seçildi.