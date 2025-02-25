Merz önce üslubunu değiştirmeli

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ZDF televizyonuna konuşan Klingbeil, “Beklentilerimiz açık, Merz’den rotasını ve üslubunu net bir şekilde değiştirmesini ve bu zor zamanlarda birlikte nasıl çalışabileceğimizi göstermesini istiyoruz” dedi. Friedrich Merz’in yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini ifade eden Klingbeil, aşırı sağcı AfD’nin desteğiyle göç karşıtı önergeleri desteklemesinin, partiler arasındaki gerilimi artırdığını hatırlattı. Partisinin sorumluluk almaya hazır olduğunu kaydeden Klingbeil, şu ifadeleri kullandı: “Top şimdi Friedrich Merz’de. Hükümeti kurma görevi onda. Bizimle görüşecek, ülkemizin geleceğinin nasıl olacağına dair tekliflerde bulunacak ve Sosyal Demokratlar olarak net beklentilerimiz var. Ortak bir vizyon üzerinde anlaşılması halinde CDU/CSU ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışabiliriz. Anlaşmaya varılması halinde nihai kararı SPD üyeleri verecek.”

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ALMANYA’DA SEÇİM SONUÇLARI

Almanya’da 23 Şubat Pazar günü yapılan seçimlerde CDU/CSU partileri oyların yüzde 28.5’ini alarak birinci çıkmış ancak tek başına iktidar olmak için gereken parlamentodaki mutlak çoğunluğu sağlayamamıştı. SPD ise yüzde 16.4 ile tarihin en düşük oy oranını almıştı. Ancak parlamentodaki milletvekili dağılımı CDU/CSU’nun SPD ile koalisyonu ön plana çıkardı. CDU/CSU ve SPD birlikte Federal Meclis’te 328 sandalyeye sahip olacak ve 316 sandalyelik salt çoğunluğu aşabilecek. CDU lideri Merz, dün yaptığı açıklamada, Paskalya tatilinden (20-21 Nisan) önce güçlü ve istikrarlı bir koalisyon hükümeti kurma umuduyla yakında SPD ile görüşmelere başlayacaklarını belirtmişti.