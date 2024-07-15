Merz mi, Söder mi?

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ALMANYA’da iktidara göz diken ana muhalefet CDU/CSU’nun gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde kimi başbakan adayı göstereceğini sonbaharda belirleyip ilan edeceği yinelendi. Alman Devlet Televizyonu ZDF’in ‘Yaz Söyleşisi’ programında soruları yanıtlayan CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de ARD’nin ‘Berlin’den Haber’ programına katılan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz de CDU ile CSU’nun başbakan adayını bu yıl eylül ayında Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’de yapılacak eyalet seçimlerinden sonra ‘kardeşçe’ belirleyip açıklayacaklarını vurguladılar. 2018’den beri Bavyera Başbakanı olarak görev yapan ve önceki yıllarda da farklı bakanlıkları üstlenen Markus Söder, “Benim 17 yıllık hükümet tecrübem var” diyerek dolaylı bir biçimde Friedrich Merz’in şimdiye kadar hiçbir iktidarda yer almadığını ima ettiği halde, başbakan adayı konusundaki somut kararı sorunsuz bir biçimde vereceklerinden emin olduğunu söyledi.

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‘SCHOLZ’UN ADAY OLMASINA SEVİNİRİM’

CDU Lideri Friedrich Merz de sunucu Markus Preiss’ın “CDU/CSU’nun başbakan adayı kim olacak?” sorusuna, “Biz bu konudaki tutumumuzu önceden belirledik. Markus Söder ile ben sonbaharın sonlarına doğru ortak bir öneride bulunacağız. Şundan emin olabilirsiniz ki, bu ikimizin de hemfikir olduğumuz bir öneri olacaktır” açıklamasında bulundu. Merz, sunucunun “Başbakan Olaf Scholz, mayıs ayındaki bir konuşmasında ‘Merz’in adaylığını tercih ederim’ dedi. Buna ne dersiniz?” sorusuna ise “Ben de Olaf Scholz’un aday olmasına sevinirim. Bu komplimanı ona iade ederim” yanıtını verdi. “Markus Söder iyi bir aday olur mu?” sorusunu da “Markus Söder Bavyera’nın şahane Başbakanı’dır. Almanya’nın başbakanı adayı kararını ikimiz birlikte vereceğiz” diyerek geçiştirdi.

'KÜSKÜNLERİ KAZANABİLİRİZ'

CSU Lideri Markus Söder, Olaf Scholz başbakanlığında SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin yanlış politikaları yüzünden sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) güçlendiği görüşünü de savundu. Hükümetin düzensiz göç, enerji, iklim koruma ve ekonomik kalkınma politikalarında yaptıkları hataları protesto etmek için birçok seçmenin AfD’ye destek verdiğine işaret eden Söder, “Biz akıllı politikalarla bu protestocu seçmenleri yeniden kazanacağız. Böylece AfD’nin de önünü keseceğiz” dedi.