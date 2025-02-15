Merz manşetlerde! ‘Almanya’yı kurtarabilir mi’

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DERGİDE Merz’le yapılan söyleşiye “Friedrich Merz Almanya’yı kurtarabilir mi?” başlığıyla yer verildi. Ana muhalefet CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, bu söyleşide SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetini uygulanan yanlış politikalarla Alman ekonomisini çökerttiği suçlamalarını yineledi. Düzensiz göç ve sığınmacı sayısındaki artış ve başvuruları geri çevrilen sığınmacıların sınır dışı edilmemeleri konusunda Scholz hükümetini ve Avrupa Birliği’nin (AB) bazı yasal düzenlemlerini eleştirdi.





‘TRUMP’I PLANLARI ALMANYA’YI ETKİLEMEZ’

Seçim kampanyasında olduğu gibi “The Economist” dergisinde yayımlanan söyleşisinde de Merz, hedeflerinin hem Almanya’ya hem de Avrupa’ya düzensiz göçü engellemek, sınılarda kontrolleri artırmak ve dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden olan Almanya’da ekonomiyi yeniden canlandırmak olduğunu da vurguladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başta olmak üzere AB’li devlet başkanları ve başbakanlarla daha sıkı ve daha uyumlu iş birliği yapacakları sinyalleri de verdi. ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi planlarının Almanya’yı etkilemeyeceği görüşünü de savundu.