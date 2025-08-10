Merz: Kararımın arkasındayım

Haberin Devamı

Almanya’da hem kendi partisi CDU’dan hem de “kardeş parti” CSU’dan eleştiriler gelmesine rağmen Şansölye Olaf Scholz, İsrail’e Gazze’de kullanılacak silah ve mühimmat ihraç edilmesi durdurma kararının doğru ve yerine olduğunu savundu. Başbakan Merz, bu kararın aniden değil, haftalardır süregelmekte olan tartışmaların bir sonucu olduğunu da vurguladı. Alman devlet televizyonu ARD’ye bir demeç veren Merz, Almanya’nın İsrail’e dönük politikasında temel bir değişiklik olmadığının da altını çizdi. İsrail Savunma Birliklerinin (IDF) Gazze şeridendeki askeri girişimleri ışığında böyle bir karar aldıklarını belirtirken, “İsrail hükğmetiyle aramızda bu konuda bir görüş ayrılığı var. Ama dostluk buna da katlanır” dedi. Şansölye Merz ayrıca kendisini savunması için İsrail’e yardımı sürdüreceklerini vurgularken, “Yüzbinlerce kurban verilecek bir sürtüşmenin yalnız askeri yöntemle çözülmesi için silah ihraç edemeyiz” açıklamasında da bulundu.

Başbakan Merz, “kardeş parti” CDU’nun kararın kendilerine önceden bilgi verilmeden alındığı yönündeki suçlamarıyla ilgili olarak da. “Kararı yalnız almadım. Ama sonuçta bu sorumluluğunu benim üstleneceğim bir karardır. Ve bu kararının sorumluluğunu ben yalnız üstleniyorum”dedi.