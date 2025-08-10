Merz İsrail’e silah yok diyince ‘Kardeş partiler’ birbirine düştü

Haberin Devamı

CSU, kendilerine önceden bu yönde bilgi verilmediğine ve kendilerinin görüşünün alınmadığına dikkat çekerken, Şansölye Merz’in bu tutumunun özellikle aynı zamanda CSU Genel Başkanı olan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile aynı partili İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt’i hayal kırıklığına uğrattığı vurgulandı. CSU’lu milletvekili Stephan Pilsinger, sosyal medya platformu X’te, “Bu karar üzerine bölgede birçok tehlikeli düşmanı olan İsrail daha güvenli olmayacaktır” paylaşımında bulunarak, İsrail’e silah ihracının durdurulmasını eleştirdi.

‘HAMAS’A ÖDÜL OLUR’

İsrail’e silah ihracatının durdurulmasını isteyen koalisyonun küçük ortağı SPD’den ise karara destek açıklaması geldi. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan SPD Eş Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil da, “Güncel gelişmeler ışığında Almanya’nın İsrail’e silah ve savunma teçhizatı ihraç etmemesi yerinde ve doğru bir karardır” dedi. İsrail’in Avrupa’daki en önemli müttefiklerinden olan Almanya’nın aldığı karar, Tel Aviv’de şaşkınlık yaratmıştı. Önceki gün Merz’i arayan Netanyahu, kararın “Hamas’ı ödüllendirmek anlamına geleceğini” söylemişti.