Merz ilk ziyaretini Paris’e yaptı

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GÖRÜŞMENİN detayları hakkında henüz iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı. CDU kaynakları, görüşmenin son derece dostane bir atmosferde geçtiğini ve birçok konuda büyük bir uyum sağlandığını belirtti. Merz, X platformunda hem Almanca hem de Fransızca olarak yaptığı paylaşımda, “Sevgili @EmmanuelMacron, dostluğun ve Almanya-Fransa ilişkilerine olan güvenin için teşekkür ederim. Birlikte ülkelerimiz Avrupa için büyük işler başarabilir” ifadelerini kullandı. Fransızca bilen Merz’in Fransa ile özel bir bağı bulunuyor. AB Parlamentosu’ndaki görevi sırasında iki ülke arasındaki iyi ilişkileri yakından takdir etme fırsatı bulan Merz, gençliğinde Auvergne bölgesinde öğrenci değişim programına katılmış ve ailesiyle birlikte Fransa’da tatil yapmıştı.

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AVRUPA SAVUNMASI DA GÜNDEME GELDİ

ABD’nin Ukrayna politikasındaki yön değişikliği nedeniyle, Paris’teki görüşmede Avrupa savunması da gündeme geldi. Macron, daha önce diğer AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi vermişti. 6 Mart’ta yapılacak olan AB özel zirvesi öncesinde, Ukrayna’ya verilen desteğin artırılması ve Avrupa savunmasının güçlendirilmesiyle ilgili kararlar alınması bekleniyor.