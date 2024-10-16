Merz ile Scholz’un söz düellosu!

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FEDERAL Meclis’in bugünkü oturumunda Başbakan Olaf Scholz’un yarın Brüksel’de yapılacak görüşmelere dönük “hükümet açıklaması” sırasında tam bir söz düellosu yaşandı. Şansölye Scholz, konuşmasına hükümetin dar ve orta gelirlilerden daha az vergi alınması planlarına karşı çıkan CDU lideri ve CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’e sert eleştirilerle başladı. Friedrich Merz’in zor koşullar altında çalışan kesime saygısız bir tutum sergilediğini söyleyen Scholz, “Merz, yataktan kalkar kalkmaz, Almanya’da çok az çalışıldığını söylemeden duramıyor. Oysa ki bu ülkede insanların çoğu şu anda şimdiye kadar olmadığından daha fazla çalışmaktadır. Merz, sosyal durumları zayıf olan ve normal kazanan insanlara karşıdır” diyerek CDU liderinin varlıklıların yanında olduğunu ima etti. SPD’li Şansölye Scholz, partisinin ve hükümetin çok iyi kazanan varlıklı yüzde 1’den daha fazla vergi alınarak vergi mükelleflerinin yüzde 95’inin cebine daha fazla para girmesi planlarından vazgeçmeyeceklerini de vurguladı.

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CDU Genel Başkanı Friedrich Merz de koltuğuna göz diktiği Şansölye Scholz’u Rusya’dan gelen atom bombası tehditlerinden korkmakla suçladı. “Scholz Putin’den korkmaktan kurtulup Ukrayna’ya silah yardımlarını sürdürmeli” dedi. İki ülke arasındaki Kuzey Akım 1-2 doğal gaz boru hattı projelerini ima ederek “Almanya Rusya konusunda bir hata yaptı. Aynı hatayı bir daha yapmamalı. Putin şimdi durdurulmazsa, ileride bunun sonuçları çok daha kötü olur” uyarısında bulundu. Friedrich Merz, Putin Ukrayna’da sivilleri bombalamayı derhal durdurmazsa Almanya’nın 24 saat içinde Taurus tipi uzun menzilli füzeler ile başka silah vermeye başlayacağının Rus despotlara anlatılması gerektiğini söyledi. Merz ayrıca hükümet ortağı FDP karşı olduğu halde, Başbakan Scholz’un vergi mükelleflerinin yüzde 95’inin vergi yükünü azaltmak için yüzde 1’inden daha yüksek vergi alma planlarını da eleştirdi. Almanya’da yayımlanan günlük gazetelerden Bild, internet sayfasında Merz’nin bu sözlerine hükümet ortağı FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in kafasını öne eğerek desteklediğine yer verdi.

ALMANYA BİR SANAYİ ÜLKESİDİR

Diğer yandan Scholz, Avrupa’nın en büyük ekonomisinde sanayiyi kurtarmak için yeni bir politika oluşturmak üzere ülkenin önde gelen iş dünyası derneklerini ve sendikalarını ekim ayında yapılacak bir toplantıya davet edeceğini söyledi. “Almanya’da sanayi için mücadele etmeliyiz. Almanya bir sanayi ülkesidir” diyen Scholz, önemli sorulardan birinin ucuz enerjinin nasıl sağlanacağı olduğunu belirtti. Scholz, Avrupa Birliği’nin serbest ticaret anlaşmaları yapması gerektiğini ve bu anlaşmaların tek tek ülkelerin kararına bağlı kalmamasını sağlaması gerektiğini söyledi. AB’nin Çin yapımı elektrikli otomobillere gümrük vergisi koyma kararını eleştiren Scholz, görüştüğü tüm otomobil üreticilerinin yöneticilerinin yanı sıra 17 ülkenin daha şüpheci olduğunu dile getirdi. Scholz, “Benim talebim Çin ile Avrupa Birliği arasında bir anlaşmaya varılmasıdır” dedi. Scholz, Almanya’nın sanayi sektörünün ötesinde diğer sektörleri de nasıl destekleyebileceğini tartışması gerektiğini belirterek, “Apple, Microsoft, Amazon, Meta, OpenAI, bunların hiçbiri Avrupa veya Alman şirketleri değil” diye konuştu.

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İSRAİL’E SİLAH TEDARİKİ DEVAM EDECEK

Scholz, İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a devam eden saldırıları için daha fazla silah sevkiyatı sözü verdi. Scholz, “Teslimatlar var ve her zaman olacak. İsrail buna güvenebilir” dedi. Almanya’nın İsrail’i kendisini savunabilecek bir konumda tutması gerektiğini vurgulayan Scholz, “İsrail dayanışmamıza güvenebilir, şimdi ve gelecekte” ifadelerini kullandı. Scholz, Gazze’deki sivillerin insani yardıma hâlâ ihtiyaç duyduğunu belirtirken, Orta Doğu’daki çatışmalarda uluslararası hukuk kurallarının gözetilmesi gerektiğini söyledi.

‘PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM’

Ukrayna’daki savaşa da değinen Scholz, “Ukrayna’ya açık desteğimizin yanı sıra bu savaşın sonsuza kadar sürmeyeceği bir duruma nasıl gelebileceğimizi araştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamızın zamanı geldi” dedi. Scholz, Ukrayna’daki durumun barışçıl çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye “hazır” olduğunu ifade etti. Scholz, Rusya’nın katılımıyla Ukrayna için bir barış konferansı düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Almanya, ABD’nin ardından Ukrayna’ya en fazla askeri destek sağlayan ülke oldu.