Merz: Esrar Yasası’nı iptal edeceğiz

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ALMANYA’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetin keyif amaçlı keyif amaclı esrar kullanımına yasal olarak izin vermesine eleştiriler devam ederken, ana muhalefet CDU/CSU’nun iktidara gelir gelmez Esrar Yasası’nı iptal edeceği açıklandı. Aynı zamanda CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı olan CDU Genel Başkanı ve muhafazakâr kanadın olası başbakan adayı Friedrich Merz, gelecek yıl yapılan genel seçimlerle iktidarı devr aldıklarında mümkün olan en kısa süre içinde Esrar Yasası’nı iptal edeceklerini söyledi. Başta Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti olmak üzere Almanya’nın çeşitli kesimlerinde uyuşturucu ticaretinin ve uyuşturucu çeteleri arasında kavgaların arttığını hatırlatan Merz, “Hükümet partileri bizlerin uyarılarını dikkate almadı. Yıllardır uyuşturucu kullanılmasına izin veren Hollandalılar bile Almanya’da olup bitenlere ve uyuşturucu çete kavgalarına şaşırıp kaldılar. KRV’de Hollanda-Fas ‘Macro Mafyası’ uyuşturucu ticaretini ele geçirdi. Buna paralel olarak aralarındaki kavga ve şiddet de arttı. Bunun da sorumlusu SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetidir” dedi.

BAZI EYALETLER DE TEPKİLİKoalisyon hükümetinin büyük kanadı SPD’nin iktidarda olduğu bazı eyaletlerden de keyif amaçlı esrar kullanımını ve kenevir yetiştirmeyi serbest kılan Esrar Yasası’na tepki göstermeye başladılar. SPD’li Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Daniela Behrens, yeni yasal düzenlemenin ardından uyuşturucu ticaretinin ve karaborsanın arttığına işaret ederek, “Bu böyle gitmez” açıklamasında bulundu. Almanya’da 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana geçerli olan Esrar Yasası’na göre 18 yaşın üzerindekilerin evlerinde 50 grama, yanlarında da 25 grama kadar esrar bulundurmaları serbest. Aynı zamanda 1 Temmuz’dan beri de belirli koşullarda esrar satışına, evlerde en fazla 3 adet, 500 kişiyi geçmemek koşuluyla kulüplerde de üyelerin kendi kullanımları için kenevir yetiştirilmesine de izin veriliyor.