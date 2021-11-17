Merz ekibiyle geliyor

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MERZ, üyelerin kendisini desteklemesi halinde 2011-2016 yıllarında Berlin Sağlık ve Sosyal Senatörü olarak görev yapan Mario Czaja’nın CDU Genel Sekreteri, parti tüzüğünde değişiklik yapılarak yerel politikacılardan Baden Württemberg’li Christina Stumpp’un da Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev almasını planladığını açıkladı. Friedrich Merz’in ekibinde, Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, Schleswig-Holstein Eyaleti Bilim Bakanı Karin Prien ile Silvia Breher’in CDU Genel Başkan Yardımcıları olarak görev almalarının beklendiği, CDU Genel Başkanı adayı olacaklar arasında ismi geçen Federal Meclis milletvekili Carsten Linnemann’ın da ‘Temel İlkeler Programı’ yöneticisi olarak görev almasının planlandığı belirtildi.

Merz’in yanı sıra Norbert Röttgen ile Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun arasında geçecek liderlik yarışında 400 bine yakın CDU üyesinin dijital ortamda veya mektupla 4 Aralık itibariyle kararına vermesi öngörüldü. İlk turda adayların mutlak çoğunluğu sağlayamaması durumunda üyeler, 29 Aralık itibariyle en fazla oy alan iki aday arasına tercih yapacak. CDU Genel Başkanı, 21-22 Ocak 2022 tarihinde Hannover’de yapılacak kongrede delegeler tarafından belirlenecek.