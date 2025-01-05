Merz de geri gönderemez

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CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, Başbakan Olaf Scholz’u hızlı sınır dışı konusunda verdiği sözü yerine getirmemekle suçlarken, iktidara gelmeleri halinde Almanya’da iki kez suç işleyen sığınmacılar ile göçmen kökenlileri sınır dışı edecekleri açıklamasını halkın inandırıcı bulmadığı belirlendi. Bild adına INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında göre, Almanların yüzde 45’i Merz’in suç işleyen sığınmacı ve göçmen kökenlileri sınır dışı edebileceğine inanmıyor. CDU lideri Merz’in bu konuda verdiği sözü tutacağına inananların oranı yüzde 36’da kalırken, yüzde 19’unun bir fikir sahibi olmadığı kaydedildi. Aynı kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 76’sının suç işleyen sığınmacıların ve göçmen kökenlilerin sınır dışı edilmesinden yana ve sadece yüzde 12’sinin buna karşı olduğu saptandı.

Friedrich Merz

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GERİ DÖNÜŞLERİN YOLU AÇILDI

Friedrich Merz ise iktidara gelmeleri halinde sığınma başvuruları kabul edilmeyen sığınmacıların sınır dışı edileceğini yineledi. Suriyeli ve Afganistanlı sığınmacıları ülkelerine geri göndereceklerini belirtirken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri üzerinden ve güvenli ülkelerden gelenlerin sınır kapılarından geri gönderileceğini de vurguladı. CSU’nun ise yarın yapılacak geleneksel Değerlendirme Toplantısı’nda, uzun süre Almanya’da kalmak isteyenlere ancak bir iş yeri bulduklarını kanıtlamaları halinde oturum izni verilmesini de görüşeceği açıklandı.

Nancy Faeser

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Suriye’deki iktidar değişikliğinden sonra Almanya’da yaşayan Suriyelilerinin önemli bir bölümünün ülkelerine geri gönderilmesinin yolunun açıldığını söyledi. Almanya’da yaşayan 935 binden fazla sığınmacıdan 300 binden fazlasının son gelişmeler üzerine ‘korunma statüsünü’ yitirdiğine dikkat çekildi.