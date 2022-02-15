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HABERLERAvrupa Haberleri

Merz, CDU/CSU Meclis Grup Başkanı seçildi

#Kardeş Partiler#CDU/CSU#Friedrich Merz
Merz, CDU/CSU Meclis Grup Başkanı seçildi

Almanya’da ‘kardeş partiler’ olarak bilinen ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkanlığı’na Friedrich Merz getirildi.

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Daha önceki yıllarda iki kez yenilgiye uğradığı halde 31 Ocak’ta CDU Genel Başkanı olarak göreve başlayan Merz, bugün öğleden sonra yapılan oylamada CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı seçildi. CDU/CSU’lu 197 milletvekilinden 186’sı oy kullanırken, Friedrich Merz 162 parlamenterin desteğiyle ana muhalefet lideri oldu. Böylece 2000-2002 yıllarında CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığı yapan Merz, yıllar sonra yine aynı koltuğa oturdu. CDU Genel Başkanı seçilen ve sonradan Almanya’nın Başbakanı olan Angela Merkel nasıl kendisinin altından 2002 yılında Federal Meclis Grup Başkanı koltuğunu çektiyse, Friedrich Merz de 2018 yılından beri bu görevi sürdüren CDU’lu Ralph Brinkhaus’u koltuğundan etti.

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