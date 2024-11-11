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İKİ dönemdir Meclis’te görev yapan tecrübeli politikacı Bayram, CDU lideri Friedrich Merz’in erken seçim ve güvenoyuna ilişkin tutumunu devlet adamlığından uzak ve ciddiyetsiz olarak nitelendirdi. Bayram “Merz’in tutumu gayri ciddi. Federal Seçim Kurulu Başkanı bunun mümkün olmadığını açıkladı. Başbakan Scholz, güvenoyu konusunda gayet mantıklı davranıyor. Merz’in tutumu ülkeyi kaosa sürüklüyor. Devlet adamı ciddiyeti kriz döneminde ortaya çıkar. Merz bu sınavı geçemedi” dedi. Yeşiller ve SPD’nin Meclis’teki milletvekili sayısının güvenoyu için yetmediğini hatırlatan Bayram, “Başbakan Scholz güvenoyu almadığı taktirde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier anayasadan aldığı yetkiyle 21 gün içinde Meclis’i fesheder. Ancak Meclis içinde bir başbakan adayı çıkabilir. Merz de kendisine güveniyorsa aday olabilir. CDU/CSU ve AfD’nin oyları Merz’i başbakan seçmeye yetmez” diye konuştu.