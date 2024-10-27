Merz: ‘Böyle bir hükümeti hak etmiyoruz’

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CDU/CSU’nun gençlik teşkilatı ‘Genç Birlik’in (JU) Saksonya Anhalt’ın Halle kentindeki kurultayına katılan ve “Almanya Federal Cumhuriyeti’nin gelecekteki başbakanı” olarak sahneye davet edilen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, yoğun alkış ve “Başbakan”, “Merz 2025” sloganlarıyla karşılandı. SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetine ağır suçlamalarda bulunan ve kurultaya katılan 300’e yakın delegenin ayakta alkışladığı Merz şunları söyledi:
‘İKTİDARA HAZIRIZ’
“Bu hükümet yönetme yetisine sahip değildir. 28 Eylül 2025, genel seçimlerin yapılacağı son tarihtir. Ama bu seçim kaç gün, kaç hafta daha erken olursa, yani ne kadar erken yapılırsa, o kadar çok Almanya’nın çıkarına olur.” “Bu hükümete her alanda güven kalmadı. Biz böyle bir hükümeti hak etmiyoruz. CDU/CSU, iktidarı devralarak Almanya’yı ekonomik olarak yeniden canlandırmaya hazır. Avrupa’da üst üste iki yıl ekonomik durgunluk yaşayan tek ülke Almanya. Bu, hükümetin yanlış politikalarından ve koalisyonu oluşturan partiler arasındaki sürtüşmelerden kaynaklanıyor. Başta otomotiv sanayi olmak üzere birçok alanda sıkıntılar yaşanıyor. Almanya’da yatırım yapmak isteyenlerin sayısının azaldı ve yatırımlar başka ülkelere kaymaya başladı. CDU/CSU iktidara geldiğinde durum değişecek. Yatırımcılar da eski ve yeni şirketler de bize ve ülkemize daha fazla güven duyacak. Bu sayede yeniden ekonomik alanda canlılık yaşanacak ve iş yeri kaybı engellenecek.”