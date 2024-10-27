Merz: ‘Böyle bir hükümeti hak etmiyoruz’

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CDU/CSU’nun gençlik teşkilatı ‘Genç Birlik’in (JU) Saksonya Anhalt’ın Halle kentindeki kurultayına katılan ve “Almanya Federal Cumhuriyeti’nin gelecekteki başbakanı” olarak sahneye davet edilen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, yoğun alkış ve “Başbakan”, “Merz 2025” sloganlarıyla karşılandı. SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetine ağır suçlamalarda bulunan ve kurultaya katılan 300’e yakın delegenin ayakta alkışladığı Merz şunları söyledi:

‘İKTİDARA HAZIRIZ’

“Bu hükümet yönetme yetisine sahip değildir. 28 Eylül 2025, genel seçimlerin yapılacağı son tarihtir. Ama bu seçim kaç gün, kaç hafta daha erken olursa, yani ne kadar erken yapılırsa, o kadar çok Almanya’nın çıkarına olur.” “Bu hükümete her alanda güven kalmadı. Biz böyle bir hükümeti hak etmiyoruz. CDU/CSU, iktidarı devralarak Almanya’yı ekonomik olarak yeniden canlandırmaya hazır. Avrupa’da üst üste iki yıl ekonomik durgunluk yaşayan tek ülke Almanya. Bu, hükümetin yanlış politikalarından ve koalisyonu oluşturan partiler arasındaki sürtüşmelerden kaynaklanıyor. Başta otomotiv sanayi olmak üzere birçok alanda sıkıntılar yaşanıyor. Almanya’da yatırım yapmak isteyenlerin sayısının azaldı ve yatırımlar başka ülkelere kaymaya başladı. CDU/CSU iktidara geldiğinde durum değişecek. Yatırımcılar da eski ve yeni şirketler de bize ve ülkemize daha fazla güven duyacak. Bu sayede yeniden ekonomik alanda canlılık yaşanacak ve iş yeri kaybı engellenecek.”

‘HAKSIZLIĞA SON VERECEĞİZ’JU, emeklilik yaşının artırılmasından yana bir tutum sergilerken, Merz, Almanya’da emeklilik yaşının daha da artırılmasına sıcak bakmadığını gizlemedi. Bu konuyla ilgili olarak, “Şahsen, Merkel hükümeti döneminde CDU/CSU’nun desteğiyle emeklilik yaşının 67’ye çıkarılmasını yerinde buluyorum. Daha erken emekli olmak isteyen ücret kaybıyla emekli olabilir. Ama daha uzun süre çalışmak isteyenlere de daha fazla avantajlar sağlanarak gönüllülük prensibi çerçevesinde emeklilik yaşı otomatik olarak uzatılabilir” dedi. Scholz hükümetinin hayata geçirdiği ‘Yurttaş Parası’ uygulamasında köklü bir değişiklik yapacaklarını da belirten Merz, ‘Yurttaş Parası’ ile geçinenlerin asgari ücretle çalışanlar kadar para aldıklarını ve bu nedenle kendilerine önerilen iş yerlerinde çalışmayı kabul etmediklerini söyledi. “Bu haksızlığa son vereceğiz” diyen Merz, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel fazlalığına da dikkati çekti ve yeni işe alımların durdurulacağını söyledi.