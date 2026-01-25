Merz: Barış Kurulu’na katılmıyoruz

Haberin Devamı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump öncüğünde kurulan Barış Kurulu’na Almanya’nın katılmayacağını, ancak başka alanlarda yeni işbirliklerine açık olduklarını açıkladı. Şansölye Merz, Barış Kurulu’nun şu andaki mevcut yapısının Alman Anayasası ile bağdaşmadığını, bu nedenle de katılmayacaklarını söyledi. Yalnız Gazze ve Ukrayna’da değil dünya genelinde barışın sağlanması ve korunması için ABD ve diğer ülkelerle işbirliğine her zaman açık olduklarını da vurguladı. Başbakan Merz, detayına girmediği halde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkenin imzaladığı Barış Kurulu’nun tüzüğünde, liderinin sürekli olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın olmasının, kimlerin davet edileceğine kendisinin karar vermesinin ve tek başına veto etme hakkına sahip olmasının yer almasını ima ederek, Alman Anayasası ile bağdaşmadığını dile getirdi. Bu yüzden Almanya’nın Barış Kurulu’nda yer almayacağını ilan etti.