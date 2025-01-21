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Merz, Avrupalıları birlik olup Trump’a karşı koymaya çağırdı

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#ALMANYA#Merz #AVRUPADAN HABERLER
Merz, Avrupalıları birlik olup Trump’a karşı koymaya çağırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 16:01

Almanya Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Avrupalıları öz güven ve birlik içinde olmaya ve ABD Başkanı Donald Trump’a karşı hareket etmeye çağırdı.

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ALMANYA’da ana muhalefet konumunda bulunan Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Merz, ülkesinde 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimler öncesi Flensburg’daki seçim etkinliğinde konuştu. Trump’ın büyük olasılıkla şu sıralar Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) hoşnut olmayacağı kararları imzalamakla meşgul olduğunu dile getiren Merz, Avrupalıları öz güven ve birlik içinde olmaya ve ABD Başkanı Trump’a karşı koymaya çağırdı. Merz, “Trump seçildi, artık Amerika’ya liderlik edecek. Avrupa Birliği’nde 450 milyon insan var, bu rakam Kanada ve Amerika’nın toplamından daha fazla” dedi. Güvenlik ve savunma politikasında nerede hata yaptıklarını bildiklerini ifade eden Merz, “Kendinizi cüce gibi gösterirseniz, cüce muamelesi görürsünüz. Amerikalılar bu konuda oldukça acımasızdır. Birlikte hareket etmeli, ortak bir teklif yapmalı ve yalvaran taraf olmamalısınız. Bu bize saygı kazandırır” değerlendirmesinde bulundu.

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#ALMANYA#Merz #AVRUPADAN HABERLER

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