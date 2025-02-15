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Merz, ABD’nin ülkelerindeki seçime karışmamasını istedi

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#Almanya#Friedrich Merz#Rusya-Ukrayna Savaşı
Merz, ABD’nin ülkelerindeki seçime karışmamasını istedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 17:32

Almanya’da ana muhalefet partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, ABD’nin Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimlere karışmamasını istedi.

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MERZ, 61. Münih Güvenlik Konferansı’nın (MSC 2025) ikinci gününde katıldığı panelde, Avrupa’da “demokrasi açığı” bulunduğunu savunan ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) lehine açıklamalar yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın konuşmasını, isim vermeden eleştirdi. ABD’ye, Almanya’daki seçimlere karışmaması çağrısında bulunan Merz, “ABD’deki başkanlık ve kongre seçimlerinin sonuçlarına saygı duyuyoruz ve ABD’nin de bizim seçimlerimize aynı şekilde saygı duymasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

‘FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ HALEN FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜDÜR’
Merz, Almanya’da demokratik kurumların öngördüğü kurallara uyduklarını belirterek, bunun yayınlar ve görüşler için de geçerli olduğunu söyledi. Ülkede 23 Şubat’taki seçimler için yapılan anketlerde CDU/CSU’nun açık ara birinci sırada yer almasının ardından Almanya’nın bir sonraki başbakanı olması beklenen Merz, “Fikir özgürlüğü halen fikir özgürlüğüdür. Bu, açık demokratik toplumumuzun bir parçasıdır. Ancak yalan haberler, nefret söylemi ve suç teşkil eden ifadeler, belirli yasal kurallara ve düzenlemelere tabidir. Bağımsız mahkemeler tarafından da denetlenir” dedi.

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‘UKRAYNA’YA FÜZE SAĞLAMA KONUSUNDA HAZIRIZ’
Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen Merz, Avrupa’daki müttefiklerle mutabık kalındığında, Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri sağlama konusunda hazır olduklarını belirtti. Merz, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya seyir füzeleri sağladığını hatırlatarak, “Bunu nasıl yapabileceğimiz ve nasıl organize edebileceğimiz konusunda ortak bir pozisyon için çaba göstermeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

 

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#Almanya#Friedrich Merz#Rusya-Ukrayna Savaşı

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