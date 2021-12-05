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Mertens: ‘Ben de çocuğumu aşılatmazdım!’

#Almanya#Aşı#Thomas Mertens
Mertens: ‘Ben de çocuğumu aşılatmazdım’

Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STİKO) Başkanı Thomas Mertens aşının zorunlu olmasına karşı olduğunu açıkladı. Mertens, “Hiçbir zaman aşının zorunlu olmasının taraftarı olmadım şimdi de değilim ve gelecekte de olmayacağım“ dedi. Mertens 5-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik aşılama konusunda da STİKO’nun tavsiyesinin beklenmesi gerektiğini söyleyerek yeteri kadar veri olmadığı için “Ben de yeteri veri olmadan çocuğumu aşılatmazdım“ dedi.

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ALMANYA’da korona salgınında dördüncü dalgayla birlikte aşı zorunluluğu da tartışılmaya başlandı. Seçimler öncesi aşı zorunluluğuna karşı olduğunu söyleyen birçok siyasetçi, şimdi zorunlu aşıdan yana görüş belirtiyor. Ancak eski İçişleri Bakanı Otto Schily gibi Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STİKO) Başkanı Thomas Mertens de aşının zorunlu olmasına karşı olduğunu açıkladı. Rheinische Post gazetesine konuşan Mertens, “Hiçbir zaman aşının zorunlu olmasının taraftarı olmadım şimdi de değilim ve gelecekte de olmayacağım“ dedi.

‘mRNA’YA ŞÜPHE DUYULUYOR’
Katıldığı bir TV programında hatırlatıcı üçüncü doz aşıların tavsiyesinde geç kalındığını itiraf eden Mertens, aşı zorunluluğu yerine insanların ikna yoluyla aşılanmasının en doğru yöntem olacağını söyledi. Mertens, bazı insanların mRNA teknolojisine şüphe duyduğunu ve ‘ölü aşı’ olarak bilinen Novavax aşısını beklediğini kaydetti. Mertens, aynı şekilde ABD’de ağızdan alınan Polio aşısı benzeri bir korona aşısı üzerinde çalışıldığını ve bunun insanlar tarafından tercih edilebileceğini söyledi.

‘YETERİ KADAR VERİ YOK’
Öte yandan Almanya’da tartışmalı diğer bir konu olan 5-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik aşılama konusunda da STİKO’nun tavsiyesinin beklenmesi gerektiğini söyledi. Mertens, önceki gün Frankfurter Allgemeine Zeitung’a yaptığı açıklamada, yeteri kadar veri olmadığı için “Ben de yeteri veri olmadan çocuğumu aşılatmazdım“ dedi. Mertens, aşının ruhsat çalışmasından elde edilen verilerin ötesinde, 5 ile 10 yaş arasındaki çocuk grubunda aşının tolere edilebilirliği hakkında henüz hiçbir veri bulunmadığını söyledi. Konuyla ilgili güncel yayınların, olası uzun vadeli zararlarla ilgili açıklamalar yapmaya pek yeterli olmadığı ifade edildi.

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GECİKME ELEŞTİRİLERİNİ GERİ ÇEVİRDİ
Almanya’da çocuklara yönelik aşının 13 Aralık’ta gelmesi bekleniyor. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayından sonra birçok siyasetçi çocuklara aşı yapılmasını önermişti. Ancak birçok çocuk doktoru ise STİKO tavsiye kararı olmadan aşı yapmayacaklarını açıkladı. STİKO Başkanı Mertens, komisyonun aşı tavsiyesini geciktirdiği yönündeki eleştirileri de geri çevirdi. Mertens, yeterli veriler geldiği zaman bunun derhal yapılacağını ifade ederek bunun 13 Aralık’tan önce olabileceğini de belirtti.

ÇOCUKLARI OKULDA AŞILAMAK EN DOĞRUSU
Öte yandan Berlin’de yeni kurulacak hükümet, korona salgınıyla mücadele kapsamında çocuklara yönelik de aşı kampanyasını genişletmek istiyor. Bu bağlamda 5-11 yaş arası çocukların gittikleri okullarda ve yuvalarda aşılanması gündemde. Berlin’in yeni eyalet başbakanı Franziska Giffey, “Çocukları gittikleri okullarda aşılamak en doğrusu olacaktır. Buna yönelik hazırlık yapıyoruz“ dedi. Buna göre hazırlanacak olan seyyar aşılama ekipleri okulları dolaşarak öğrencilere aşı yapacak. Ancak reşit olmayan çocukların aşılanması için ebeveynlerinin onayı gerekiyor.

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#Almanya#Aşı#Thomas Mertens

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