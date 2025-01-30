Mert Yeşilmenderes Hamburg’u büyüledi!

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PİYANİST Mert Yeşilmenderes’in (30), Almanya’nın Hamburg kentindeki C. Bechstein Centrum’da verdiği piyano resitali büyük ilgi gördü. Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Yeşilmenderes; Bach, Schubert ve 19. yüzyılda yaşamış olan Hamburglu piyanist ve romantik dönemin önde gelen bestecilerinden Brahms’ın eserlerini yorumladı. Aralarında Türk kültürünü Almanlar’a tanıtmayı misyon edinen ve kültürlerarası faaliyetleriyle tanınan Hamburg Eyalet Parlamentosu milletvekili Güngör Yılmaz’ın da bulunduğu klasik müzikseverler, konser sonunda Mert Yeşilmenderes’i coşkuyla alkışladı.

10 yaşında piyano çalmaya başlayan ve 11 yaşında ilk konserini Pera Uluslararası Piyano Festivalinde veren İstanbullu Yeşilmenderes, 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olduktan sonra ileri eğitimini Lübeck Müzik Yüksekokulunda hocası Prof. Konstanze Eickhorst eşliğinde sürdürüp, 2022 yılında yüksek lisans derecesine ulaştı. Eickhorst ve dünyaca ünlü piyanistimiz T.C. Devlet Sanatçısı Gülsin Onay’ın eğitiminde çok önemli yer tuttuğunu her fırsatta dile getiren Yeşilmenderes, şimdiye kadar Türkiye ve Almanya’da çok sayıda solo resitaller ve oda müziği konserleri verdi. Lilya Zilberstein, Silke Avenhaus ve Markus Groh gibi çok sayıda tanınmış piyanistle de özel olarak çalışan piyanist, aralarında “En İyi Saygun Yorumcusu” ödülü de olmak üzere, çeşitli müzik ödüllerine layık görüldü.Almanya’nın çeşitli yerlerinden sonra, piyano hocalığı yaptığı Hamburg’daki ilk konserinin beklentilerin çok üstünde ilgi görmesinin kendisini memnun ettiğini ifade eden Yeşilmenderes, mart ayında Ankara ve İstanbul’da, mayıs ayında ise Lübeck’te yaşamını Berlin’de sürdüren genç keman sanatçısı Alpay Jan İnkilap ile birlikte konserler verecek. Konserler hakkında bilgi edinmek isteyenlerin detaylara www.mertyesilmenderes.com internet sitesinden ulaşabilecekleri belirtildi.