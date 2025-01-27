Mero, Köln’ü salladı

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MÜZİK yaşamına Almanya’da başlayan ve yaptığı Türkçe Almanca şarkılarıyla adını kitlelere duyurmayı başaran Mero, altı yıl aradan sonra tekrar Avrupa turnesine çıktı. Streetlife International organizasyonu ile turneye cuma günü Hamburg’dan start veren Mero, cumartesi de Köln’de hayranlarıyla buluştu. Köln Palladium Salonu’nda gerçekleşen Mero konserinin biletleri önceden tükenirken, Köln ve çevresinden yaklaşık 4 bin Mero hayranı mekânı adeta tıka basa doldurdu. VIP bileti sahipleri olan müzik severlerle konser öncesi mekanda bol bol resim çektirmeyi ihmal etmeyen Mero, sevilen Türkçe, Almanca şarkılarını seslendirerek hayranlarını coşturdu.

SON DURAK İSTANBULÜnlü rapçi, sahne şovları ve kıpır kıpır dansıyla şarkılarını seslendirirken, mekânı dolduran hayranları kendisine eşlik etti. Mero hayranları cep telefonlarının ışıklarıyla mekânı ışıl ışıl yaparken, konserin bir bölümünde Mero’nun sanatçı arkadaşları Marlo Marlito, Amo, Ayliva ve Murda özel davetli olarak sahneye çıkarak şarkı seslendirdi. Turne kapsamında Köln’de muhteşem sahne performansıyla hayranlarını coşturan Mero, sonuncu konserini İstanbul’da yapacağı 16 konserlik turnesine pazar günü Berlin, pazartesi günü de Hannover’de gerçekleştirecek.