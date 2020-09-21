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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 21.09.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

Merkezi yerlere ateş ölçme servisleri

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Merkezi yerlere ateş ölçme servisleri
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Almanya, Avrupa ülkelerinde de korona vakalarının artması üzerine yeni önlemlere hazırlanıyor. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, sonbahar ve kış için yeni bir korona stratejisi uygulayacaklarını açıkladı.

Rheinische Post gazetesine konuşan Spahn, solunum yolu enfeksiyonlarını belirlemek için tüm bölgelerde merkezi yerlerde ateş ölçme servisleri kuracaklarını ve herkesin burada ateşini ölçtürebileceğini söyledi. Bu sayede grip veya koronavirüs vakası olup olmadığını tespit edeceklerini belirten Spahn, bunun yanı sıra hızlı antikor testleri gerçekleştireceklerini ifade etti.

Merkezi yerlere ateş ölçme servisleri

Özellikle riskli yaş grubundaki insanlarda tehlikeyi en aza indirmeyi planladıklarını vurgulayan Spahn, “Huzurevleri gibi yaşlıların kaldığı yerlere virüsün girmesini önlemek için kitlesel test planlıyoruz. Son derece temkinli olmaya devam. Yeni korona planı hazır, ekim ortasına kadar korona test stratejisini daha da geliştireceğiz. Ayrıca riskli bölgelerden gelenlere yeni karantina kuralları gelebilir” diye konuştu.

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