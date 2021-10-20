Merkez Bankası Başkanı görevi bırakıyor

Haberin Devamı

BUNDESBANK Başkanı Weidmann, Merkez Bankası çalışanlarına yazdığı mektupta, “On yıldan fazla bir sürenin yeni bir sayfa açmaya yönelik hem Merkez Bankası aynı zamanda kişisel olarak benim için iyi bir zaman olduğuna inanıyorum” dedi. Çalışanlarına teşekkür eden Weidmann, birlikte kaydettikleri başarılara değinirken, “Çalıştığımız ortam büyük ölçüde değişti ve Bundesbank’ın görevleri büyüdü. Mali kriz, ulusal borç krizi ve son olarak pandemi, siyasette ve para politikasında uzun süreli etkisi olacak kararlara yol açtı. Bundesbank’ın net, istikrar odaklı sesinin net bir şekilde duyulmaya devam etmesi benim için her zaman önemliydi” dedi.