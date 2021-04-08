Merkel’in ‘tek elden karar’ planı

AYLARDIR belirli bir süre için ülke genelinde tam kapanmayı savunan Merkel’in bu önerisine gereken desteği bulamaması nedeniyle yasada değişiklik yapılarak, bu gibi durumlarda ‘tek elden karar’ verilmesini planladığı belirtildi. Almanya’da yayınlanan günlük gazetelerden Bild, hükümetin büyük kanadını oluşturan Hıristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CDU/CSU) bazı parlamenterlerin Federal Meclis Grubu’nun da desteğiyle Salgından Koruma Yasası’nda değişiklik için kendi aralarında değerlendirmede bulunduklarına yer verdi. Yasada yapılacak değişikle pandemi gibi tehlikeli durumlarda kararların eyalet hükümetleri yerine bir kararname ile tek elden federal hükümet tarafından verilmesinin planlandığı da kaydedildi.

MERKEL’E DESTEK

Başbakan Angela Merkel’in değişiklik planlarına ilk destek CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Norbert Röttgen’den geldi. CDU genel başkanlığına da soyunan ancak başarılı olamayan Norbert Röttgen ile parti arkadaşı Yvonne Magwas, Meclis grubundaki bazı milletvekillerine mail göndererek Salgından Koruma Yasası’nda değişiklik yapılması için destek istediler. Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yaptıkları toplantılarda alınan kararları uygulama yetkisinin eyaletlerin elinde olduğuna dikkat çekilen mailde özel dönemlerde ve durumlarda kararların tek elden verilmesinin daha etkili olacağı görüşünü savundular.

PLANA TEPKİ

Merkel’in Salgından Koruma Yasası’nda değişiklik planlarına bazı eyalet başbakanları tepki gösterdi. Sol Partili Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, “Biz neyi ne zaman devreye sokacağımıza Thüringen olarak kendimiz karar veririz” açıklamasında bulundu. Ramelow aynı zamanda Merkel hükümetini somut bir plan önermemekle de suçladı. SPD’li Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil da Merkel’in yasa değişikliği planına karşı çıktı. Weil, “Kimse Başbakan Merkel’in neyi kast ettiğini ve beklentisinin ne olduğunu bilmiyor. Bu yaklaşım yanlıştır” dedi.

SICAK BAKMADILAR

CDU’lu Saarland Eyalet Başbakanı Tobias Hans Merkel’in planlarıyla ilgili açıklamada bulunmak istemedi. Ancak eyalet genelinde lokantaların dışarıya masa koyup müşterilere hizmet vermelerine, tiyatro ve sinemaya gidilmesine izin verilmesinin sürdürüleceğini belirterek, Başbakan Merkel’in tam kapanma önerisine sıcak bakmadığı sinyali verdi. CDU’lu Schleswig Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther de gelecek hafta itibariyle lokantaların açılmasına ve dışarıda hizmet vermelerinde ısrarlı olduklarını açıkladı.