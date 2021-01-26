Merkel’in Prof. Şahin’i övgüsü Davos’a damga vurdu

BAŞBAKAN Angela Merkel konuşmasına Prof. Uğur Şahin’in salgını erken fark ederek virüse karşı aşı geliştirmesinin insanlık için önemine vurgu yaparak başladı. Merkel Prof. Şahin’le görüşmesini hatırlattı. Kendisinin 24 Ocak’ta başkanı olduğu BioNtech’in virüse karşı bir mRNA aşısı geliştirmeye odaklanmak için tüm araştırma programlarını değiştirmeye karar verdiğini belirten Merkel şöyle dedi: “Şahin ve dünyada diğer şirketlerin de sayesinde, her ne kadar yeterli miktarda olmasa da, bugün çok şey vaat eden bir aşıya sahip olmamız aslında insanlığın, araştırma ve bilimin nelere vakıf olduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda salgından bir çıkış yolu. BioNTech’de 60 farklı milletten bilim insanın çalışıyor olması, uluslararası ilişkilerin nasıl bir değere sahip olduğunu ve bu sayede nelerin başarabileceğini ortaya koyuyor” diye konuştu.



‘DAHA UZUN SÜRECEK’

Pandeminin ekonomi ve toplumsal yaşamda gelecek ay ve yıllarda derin izler bırakacağını söyleyen Merkel, “Salgından çıkış beklenildiği kadar kısa sürmeyecek. Gelecek ay ve yıllarda hayatlarımızı etkilemeye devam edecek. Pandemi sürecinde Almanya güçlü ve zayıf yanlarını öğrendi. Salgın bize aynı zamanda küresel tedarik zincirinde zayıflık olduğunu gösterdi. Bu nedenle tedarik zincirleri daha dirençli hale getirilmeli” dedi. Aşının tüm dünyada adil dağıtılmasının da önemini vurgulayan Merkel, konunun sadece para olmaması gerektiğinin altını çizdi. ABD’nin seçim sonrası Dünya Sağlık Örgütü’ne yeniden katılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Merkel, Almanya’nın Dünya Ticaret Örgütü’nün güçlendirilmesi için çaba sarf edeceğini kaydetti.