Merkel’in kitabı piyasaya çıktı

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ALMANYA’nın 2005-2021 yılları arasında 16 yıl görev yapan ilk kadın Başbakanı Angela Merkel, kitabı bugün piyasaya çıktı. Merkel’in çocukluk, eski Doğu Almanya’da geçen gençlik ve öğrencilik, iki Almanya’nın birleşmesi, aktif politikaya atılması, 2005 yılında Almanya’nın Başbakanı seçilmesi, dünyanın önde gelen devlet adamlarıyla buluşmalarını ve görüşmelerini içeren ‘Özgürlük: Anılar 1954-2021’ başlıklı kitabında, şimdiye kadar gün yüzüne çıkmayan konular da yer aldı. Kitabında, 2008’de Ukrayna ve Gürcistan’a aday statüsü verilip verilmeyeceğinin tartışıldığı Bükreş’te gerçekleştirilen NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelere de yer veren Merkel, yeni yapılan ABD başkanlık seçimlerine de değindi. Yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın her şeyi ‘gayrimenkul şirket sahibi’ perspektifiyle değerlendirdiğini belirten Merkel, Kamala Harris’in seçimleri kazanmasını kalpten istediğini yazdı.

Kitabında, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin mümkün olan en kısa sürede NATO’ya üye olma yönündeki isteklerinin olduğunu anladığını belirten Merkel, “Ancak aynı zamanda NATO ve üye devletleri, genişlemenin her adımının ittifakın güvenliği, istikrarı ve işlevselliği üzerindeki olası etkilerini de incelemek zorundaydı. Yeni bir üyenin kabulü sadece kendisine değil aynı zamanda NATO’ya da daha fazla güvenlik sağlamalıdır” ifadelerine yer verdi. Ukrayna’nın üyeliği konusunda, “Rus Karadeniz Filosu’nun Ukrayna’nın Kırım yarımadasında konuşlandırılmasının sözleşmeyle güvence altına alınması” nedeniyle riskler gördüğünü aktaran Merkel, “Şimdiye kadar NATO’ya üye adaylarından hiçbirinin Rus askeri birlikleriyle bu kadar yakın bağlantısı olmamıştı. Ayrıca o dönemde Ukrayna halkının sadece küçük bir kısmı ülkenin NATO üyeliğini destekliyordu” değerlendirmesinde bulundu.“Putin’in olaylara bakışını da analiz etmeden Ukrayna ve Gürcistan’ın Üyelik Eylem Planı (MAP) statüsü üzerinde tartışmanın” büyük bir ihmal olduğunu düşündüğünü belirten Merkel, “MAP statüsünün Ukrayna ve Gürcistan’ı Putin’in saldırganlığına karşı koruyacağını, yani bu statünün caydırıcı bir etkisi olacağı ve Putin’in bu gelişmeleri hiçbir şey yapmadan kabul edeceği varsaymayı bir illüzyon olarak buldum” ifadesini kullandı.