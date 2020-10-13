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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 13.10.2020 - 15:29 | Son Güncelleme:

Merkel’in istihbarat şefinde de pozitif çıktı

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Merkel’in istihbarat şefinde de pozitif çıktı
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Almanya İç İstihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang’a korona tanısı konuldu. Federal Meclis İçişleri Komisyonu alarma geçerek üyelerini yazılı uyardı.

İÇ istihbarat şefi Thomas Haldenwang 7 Ekim’de Federal Meclis İçişleri Komisyonu toplantısına katılmıştı. İçişleri Komisyonu’nun 43 üyesine gönderilen yazılı uyarıda, istihbarat şefinin o günkü toplantıda enfeksiyon riski taşımadığının garanti edilemeyeceği vurgulandı. Ancak toplantı salonunda mesafe, hijyen ve havalandırma kuralının virüs bulaşmasını önlemiş olabileceği kaydedildi.

 

 

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