Merkel’in istihbarat şefinde de pozitif çıktı
Almanya İç İstihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang’a korona tanısı konuldu. Federal Meclis İçişleri Komisyonu alarma geçerek üyelerini yazılı uyardı.
İÇ istihbarat şefi Thomas Haldenwang 7 Ekim’de Federal Meclis İçişleri Komisyonu toplantısına katılmıştı. İçişleri Komisyonu’nun 43 üyesine gönderilen yazılı uyarıda, istihbarat şefinin o günkü toplantıda enfeksiyon riski taşımadığının garanti edilemeyeceği vurgulandı. Ancak toplantı salonunda mesafe, hijyen ve havalandırma kuralının virüs bulaşmasını önlemiş olabileceği kaydedildi.
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