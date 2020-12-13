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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 13.12.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Merkel’in istediği oldu... Almanya çarşambadan itibaren kapanıyor

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Merkel’in istediği oldu... Almanya çarşambadan itibaren kapanıyor
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Koronavirüs salgınında ikinci dalgada sınıfta kalan Almanya, şimdi hızla ve tüm Almanya genelinde tam karantinaya girecek. Korona vakaları ve ölümlerin hızla artışa geçmesi üzerine Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla bugün olağanüstü bir zirve gerçekleştirdi.

TELEKONFERANS aracılığıyla yapılan ve sabah saat 10.00’da başlayan zirvenin ardından açıklama yapan Başbakan Merkel, çarşamba günü tam karantinaya girileceğini söyledi. Bu durumda tüm okullar, kreşler ve süpermarketler dışında tüm iş yerleri kapanacak. Sosyal temas en aza düşürülecek.

Ayrıntılar geliyor...

 

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