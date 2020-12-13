Merkel’in istediği oldu... Almanya çarşambadan itibaren kapanıyor

TELEKONFERANS aracılığıyla yapılan ve sabah saat 10.00’da başlayan zirvenin ardından açıklama yapan Başbakan Merkel, çarşamba günü tam karantinaya girileceğini söyledi. Bu durumda tüm okullar, kreşler ve süpermarketler dışında tüm iş yerleri kapanacak. Sosyal temas en aza düşürülecek.

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