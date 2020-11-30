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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 30.11.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Merkel’i kızdırdılar

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Merkel’i kızdırdılar
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Almanya’da hükümetin insanlara Noel Bayramı tatilinde seyahat etmeyin çağrısına rağmen birçok eyaletin aile ziyaretleri için otel ve pansiyonları açmak istemesi, Başbakan Angela Merkel’i kızdırdı.

CDU’nun parti meclisi toplantısında konuşan Merkel, kamuoyuna sızan bilgilere göre kararı eleştirdi. Eyaletlerle varılan uzlaşmada böyle bir kararın bulunmadığını belirten Merkel’in, özellikle de vakaların çok yüksek olduğu büyük kent ve bölgelerde böyle bir niyetin anlaşılır olmadığını söyledi. Otelleri açmak isteyen eyaletlerin bu konuda kendisine de haber vermemesini eleştiren Merkel, otellerde aile yakınlarının mı yoksa başkalarının mı kaldığının kontrol edilemeyeceğini söyledi.

 

 

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