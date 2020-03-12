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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

Merkel’e ‘yüzde 60-70’ tepkisi

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Merkel’e ‘yüzde 60-70’ tepkisi
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Çekya Başbakanı Andrej Babis, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamayla panik yaydığı gerekçesiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel’i eleştirdi.

BABİS, Çekya Haber Ajansı’na (CTK) yaptığı açıklamada, Şansölye Merkel’in ‘aşı ve tedavi imkânı bulunmadığında nüfusun yüzde 60 ila 70’ine koronavirüs bulaşabileceği’ yönündeki ifadesine tepki gösterdi. Siyasetçilerin sorumlu açıklamalar yapması gerektiğini vurgulayan Babis, “Almanya’daki durum hakkında yorum yapmak istemiyorum ancak bu tür ifadelerin paniğe neden olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı. Babis, böyle bir karanlık senaryonun söz konusu olmaması için Çekya’da hızlı bir şekilde tedbir alındığını kaydetti. Çekya’da ülke genelinde 100 kişi üzerindeki etkinliklere izin verilmeyeceği, ilk ve orta okullarda eğitime ara verileceği duyurulmuştu.

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