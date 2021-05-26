Merkel’e protesto: Patentlere ilişkin kısıtlamayı kaldırın!

SİVİL toplum örgütü Campact’ın düzenlediği gösteride bir grup Başbakanlık binasının önünde toplandı. Göstericiler, ‘Aşı patentlerine ilişkin kısıtlamayı kaldırın, hayatı kurtarın’, ‘Aşılar hayat kurtarır, patentlere ilişkin kısıtlamayı kaldırın’, ‘Kovid-19’u durdurun: Herkese aşı’ ve ‘Bayan Merkel aşı patentlerini askıya alın’ yazan döviz ve pankartlar taşıdı ve Merkel maskesi taktı.

‘BUGÜN BU ENGELİ KALDIRMALI’

Campact’ın sözcülerinden Maria Kruskop, Merkel’in bugün aşılardaki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına karşı tutumundan vazgeçme ve patentlerin serbest bırakılması için çaba sarf etme fırsatına sahip olduğunu belirterek, “Dünya genelinde aşı üreterek küresel salgını sonlandırabiliriz. Bu da fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasıyla olur. Angela Merkel bunu Avrupa Birliği’nde (AB) önemli ölçüde engelledi. Bugün AB’de diğer liderlerle bir toplantı var. Bugün bu engeli kaldırmaları lazım” dedi.

KARŞI ÇIKMIŞTI

Merkel mayıs başında, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına karşı çıkarak, “Patent kaldırmanın aşıyı daha fazla kişiye ulaştırmadaki çözüm olduğuna inanmadığımı bir kez daha açıkça belirttim. Şirketlerin yaratıcılığına ve yenilikçi gücüne ihtiyacımız olduğuna inanıyorum” ifadesini kullanmıştı.