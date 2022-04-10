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Merkel’e partisinden destek geldi

#Almanya-Rusya#Almanya Eski Başbakanı Angela Merkel#AVRUPADAN HABERLER
Merkel’e partisinden destek geldi

Görev süresince Rusya’ya yönelik yumuşak siyaset yürüttüğü gerekçesiyle eleştirilen Almanya eski Başbakanı Angela Merkel’e partisi sahip çıktı.

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UKRAYNA’nın Buça kentinde yapılan sivil katliam sonrası bölgeyi gezen Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenski, “Angela Merkel gelip buraları görsün” diyerek Almanya eski Başbakanı Angela Merkel’i Rusya politikası nedeniyle sert şekilde eleştirmiş, ayrıca Merkel’i 2008’deki NATO Zirvesi’nde Ukrayna’nın NATO üyeliğini engellemekle de suçlamıştı. O dönemde Almanya ve Fransa’nın, Ukrayna’nın NATO üyeliğine genel anlamda karşı olmadığı ancak Rusya’dan dolayı bu sürecin hızlandırılmasına karşı olduğu belirtiliyor. Merkel’e uluslararası alanda eleştirilerin artması üzerine CDU’dan destek geldi. CDU yönetimi, savaşın sorumlusunun Merkel olmadığını vurguladı. CDU Genel Sekreteri Mario Czaja, “Ukrayna savaşında Angela Merkel’in de sorumluluğu bulunduğunu iddia etmek ölçüsüzlüktür. Bu, Putin’in ve Kremlin’deki suç çetesinin Ukrayna’ya karşı savaşıdır” dedi.
Merkel ise kendisine yönelik eleştirilerle ilgili şu ana kadar doğrudan açıklama yapmadı. Ancak ofisinden yapılan açıklamada, Angela Merkel’in 2008 yılında NATO Zirvesi’nde alınan kararların arkasında olduğu ifade edildi. Geçen hafta ise Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Dışişleri Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı olduğu dönemde Rusya politikasının yanlış olduğunu açıklamıştı.

 

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#Almanya-Rusya#Almanya Eski Başbakanı Angela Merkel#AVRUPADAN HABERLER

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