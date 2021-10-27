Merkel’e övgü dolu uğurlama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Mahmut Uslu sessizliğini bozdu Üçkağıt yapmaya çalıştılar Aziz Yıldırım olsa...Mahmut Uslu sessizliğini bozdu! "Üçkağıt yapmaya çalıştılar! Aziz Yıldırım olsa..."#Mahmut Uslu
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet ilişkisiŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet ilişkisi#Koronavirüs
Girilemez denilen noktaya dev operasyon Ablukaya alındı: Şiddetli çatışma'Girilemez' denilen noktaya dev operasyon! Ablukaya alındı: Şiddetli çatışma#Terörle Mücadele
İranlı pilotu iste böyle kurtardık Film senaryosu gibi plan: Türkiyeye teşekkür ettiİranlı pilotu iste böyle kurtardık! Film senaryosu gibi plan: Türkiye'ye teşekkür etti#İran
Tezkere oylamasında dikkat çeken anlar Yanlışlıkla evet dediTezkere oylamasında dikkat çeken anlar! Yanlışlıkla 'evet' dedi#HDP
Birçok kişi bu sorunun yanıtını arıyor Haklarınızı alıp emekli olabilirsinizBirçok kişi bu sorunun yanıtını arıyor! Haklarınızı alıp emekli olabilirsiniz#Tazminat
Cumhuriyet’ten ilham alan ÇinlilerCumhuriyet’ten ilham alan Çinliler#Çin
Shiba Inude neler oluyor Şaka gerçeğe dönüşüyorShiba Inu'de neler oluyor? Şaka gerçeğe dönüşüyor#Shiba Inu
Dehşet evi dünyanın kanını dondurdu... Üç çocuk bir yıl boyunca cesetle yaşadılarDehşet evi dünyanın kanını dondurdu... Üç çocuk bir yıl boyunca cesetle yaşadılar! #ABD
Dahiyane bir formül İşte ortaya çıkış süreci...Dahiyane bir formül! İşte ortaya çıkış süreci...#Bedri Baykam
Çinden dünyayı şoke eden adım: Gizemli silah uzaya gönderildiÇin'den dünyayı şoke eden adım: 'Gizemli silah' uzaya gönderildi!#Çin
Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem olduKıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu#Ünlüler Ve Kardeşleri
Fenerbahçeden sabaha karşı 03.12de açıklama Kabul edilemez, imkansız...Fenerbahçe'den sabaha karşı 03.12'de açıklama! "Kabul edilemez, imkansız..."#Fenerbahçe Beko
Bir tweet’i ile iki yıl önce ‘evet’ dediğine bugün ‘hayır’ diyorBir tweet’i ile iki yıl önce ‘evet’ dediğine bugün ‘hayır’ diyor#HDP
HABERLERAvrupa Haberleri

Merkel’e övgü dolu uğurlama

#Almanya#Merkel#Avrupadan Haberler
Merkel’e övgü dolu uğurlama

Almanya’nın 16 yıldır başbakanlığını yapan Angela Merkel, veda turlarını tamamladı. İngiltere’de Kraliçe Elizabeth ve Başbakan Boris Johnson’la ayrı ayrı bir araya gelip vedalaştı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’la da Washinton’da. En sık görüştüğü Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a hem Paris hem de Brüksel’de veda etti.

Haberin Devamı

Merkel’e övgü dolu uğurlama

RUSYA’yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye giderek İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile vedalaştı.
İsrail’de Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ve Başbakan Naftali Bennet, Belçika’da Kral 2. Albert ve Başbakan Alexander De Croo, İspanya’da Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile ayrı ayrı buluşup veda etti.
Hepsi de kendisine Avrupa Birliği’nin (AB) bütünlüğünü korumasına katkılarından dolayı övgüler yağdırdı.

2 DAKİKALIK KLİP HAZIRLANDI
Angela Merkel, Brüksel’de ilk AB Zirvesi’ne 2005 yılı Aralık ayında katıldı.
107’nci AB Zirvesi’ne de geçen hafta.
Zirve’nin ikinci gününde liderler birer birer Merkel’e veda etti.
Ancak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sürpriz bir veda etkinliği düzenledi.
Önce Merkel’in yıllardır katıldığı AB Liderler Zirvesi’nden, ikili görüşmelerden, yuvarlak masa ve basın toplantılarından görüntüler içeren 2 dakikalık bir klip ekrana yansıtıldı.

Merkel’e övgü dolu uğurlama
AB Konseyi Başkanı Charles Michel

Haberin Devamı

‘SEN BİR ANITSIN’
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Merkel’e övgüler yağdırdı.
Michel, “Merkel’siz bir AB Konseyi, Vatikan’sız Roma’ya, Eyfel Kulesi olmayan bir Paris’e benzer. Sen (Merkel) bir anıtsın” dedi.
“Avrupa projesinin pusulası ve parlayan ışığısın” dedi.
Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel de, yıllardır AB’deki görüşmelerde uzlaşma sağlanması için gösterdiği duyarlılık ve çabalarından dolayı “Merkel bir çeşit uzlaşma makinesiydi. Avrupa O’nu özleyecek” dedi.
Avusturya’nın yeni Başbakanı Alexander Schallenberg de, “Şansölye Merkel şüphesiz büyük bir Avrupalı. Gidişi büyük bir boşluk yaratacak” değerlendirmesinde bulundu.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo da, ‘Merkel Avrupa’da iz bıraktı’ diyerek övgüler yağdırdı.
Etkinlikte, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama da görevi boyunca farklı görüntüler içeren bir kliple Merkel’e veda etti.
Hem de “Avrupa sizin sayenizde birçok fırtınayı atlattı” mesajıyla.

AB’NİN SARSILMASINI ENGELLEDİ
Gerçekten de Angela Merkel, bu övgüleri hak etti.
2008 yılında dünya genelinde yaşanan mali krizden Almanya’nın yara almadan çıkması için akıllı bir politika uyguladı.
2010 yılında yaşana euro krizi döneminde Yunanistan’a gereken mali desteğin verilmesinde ısrar ederek AB’nin sarsılmasını engelledi.
2015 yılında ‘mülteci-sığınmacı krizi’ Merkel’in ‘Wir schaffen das’ (Başarırız, beceririz, üstesinden geliriz) diyerek Almanya’nın kapılarını sonuna kadar açması sayesinde AB üyesi ülke hükümetlerinin birbirlerine düşmesi engellendi.
2019 yılı sonlarında baş gösteren ve hâlâ devam eden Kovid-19 belasına karşı mücadelede ise Angela Merkel, zorlu bir sınav verdi.
16 eyalet başbakanı ile birlikte hareket etmek hiç de o kadar kolay olmadığı için bazı ‘hatalar’ da yapıldı.
2020 yılı sonbaharında kısıtlamaların devre dışı bırakılıp gevşetilmeye gidilmesi, Kovid-19’a yakalananların sayısının artmasına yol açtı.
Buna paralel olarak yaşamını yitirenlerin sayısının artmasına da.
ABD ve İsrail gibi ülkeler aylar önce Türkiye kökenli Dr. Özlem Türeci ile eşi Prof. Uğur Şahin’in kurucu ortakları olduğu şirketin Kovid-19’a karşı üretim hazırlığını yaptığı BioNTech aşısı siparişi verirken, Almanya AB ülkeleriyle birlikte hareket etmeyi yeğlediği için geç kaldı.
Tabii bu başlangıçta ‘aşı darlığına’ yol açtı.
Ama AB Komisyonu bu ‘hatayı’ kabul etmekte direndi.

‘BU TAMAMEN BENİM HATAMDI’
Başbakan Merkel ise yaptığı hataları kabul edebilen bir politikacıdır.
2020 yılı Noel öncesi yaşlılar yurtları ile bakımevlerindekilere yeteri kadar test yapılmamasının bir hata olduğunu itiraf etti.
Bunda geç kalındığı için kendisinin de payı olduğunu kabul etti.
Geçen yıl Paskalya döneminde ‘Yeşil Perşembe’ ve cumartesi günlerinin tatil ilan edilerek ‘kapanmanın’ 5 güne çıkarılması kararının kendisinin hatası olduğunu söyledi.
O günlerde kameraların karşısına geçip, “Bu tamamen benim hatamdı. Bütün yurttaşlarımızdan özür dilerim” deme cesareti gösterdi.
Genelde insanlar hata yaptıklarını kabul etmezler.
Ama insanların hatalarını kabul etmesi bir erdemdir.
İşte Angela Merkel’in yıllardır Almanya’nın en sevilen ve en güvenilen politikacı olması da, başarılarının yanı sıra hatalarını da kabullenmesinden kaynaklanmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Merkel#Avrupadan Haberler

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!