Merkel’e koronavirüs bulaştı mı?

ALMANYA Başbakanı Merkel de koronavirüs şüphesiyle kendisini ev karantinasına aldı. Merkel önümüzdeki günlerde testler yaptıracak. 66 yaşına girecek olan Merkel yaşı gereği riskli grupta yer alıyor. Merkel’e koronavirüs bulaştıysa, o zaman hükümet işlerini kim yürütecek? Almanya şimdi bu soruyu tartışıyor. Merkel hükümet işlerini şimdi evden yürütüyor.

MERKEL’E AŞI CUMA GÜNÜ YAPILDI

ARD kanalında Anne Will programına çıkan Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, Helge Braun “Bulaşmadığı konusunda çok umutluyuz. Ama buna rağmen güvence açısından kendisini karantinaya aldı” dedi. Müsteşar Braun kendisine de bulaşmış olabileceği yönündeki soruya, doktorun cuma günü öğleden sonra Merkel’e aşı yaptığına işaret ederek, hafta sonu Merkel’le bir araya gelmediğini, bu nedenle herhangi bir şüphe bulunmadığını söyledi.