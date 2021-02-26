Merkel’e isyan başladı

BAŞBAKAN Merkel ile Eyalet başbakanlarının yaptıkları son toplantıda berber ve ilkokulların açılması, günlük tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerin dışındaki mağazaların kapalı kalmasına devam edilmesi kararlaştırıldığı halde, Baden Württemberg eyaleti 1 Mart itibariyle çiçekçilerin ve bahçe malzemesi satılan işyerlerinin de açılacağını duyurdu. Yeşiller ile Hıristiyan Demokrat Birlik Parti’nin (CDU) Baden Württemberg Eyalet hükümetinin 14 Mart’ta yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimleri öncesi başka alanlarda hizmet veren mağazaların açılmasına izin vermeyi planladığı da belirtildi.

LASCHET DE BEKLEMEDİ

1 Mart itibariyle Bavyera’da da çiçekçiler ve bahçe malzemeleri satılan işyerlerinin yanı sıra güzellik salonlarının, manikür-pedikürcülerin ve müzik okullarının, Rheinland Pfalz eyaletinde de giysi ve gelinlikçilerin açılacağı açıklandı. Saksonya Anhalt eyaletinde de şoför okullarının yanı sıra uçuş ve spor okullarının pazartesi günü itibariyle kapılarını açmaları öngörüldü. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı ve CDU’nun yeni Genel Başkanı Armin Laschet’in de vaka sayısının 35’in altına düşmesini beklemeden farklı alanlarda hizmet veren işyerleri ile market ve mağazaların açılmasından yana olduğu da belirtildi.

HIZLI TESTİ BAŞLATTIK

Başbakan Angela Merkel ile Federal Sağlık Bakanı arasında ücretsiz hızlı test kavgası devam ederken, Yeşiller Partili Tübingen Anakent Belediye Başkanı Boris Palmer, “Ben burnumu karıştırmak için izin verilmesini beklemem” diyerek tepki gösterdi. Boris Palmer, Hollanda’dan hızlı test satın aldıklarını ve yaklaşık iki hafta önce çocuk yuvaları ile ilkokullarda ücretsiz teste başladıklarını açıkladı.