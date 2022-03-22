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Merkel’e hip-hop’u anlatmış

#Almanya-Angela Merkel#Hamburglu Eğitmen Ve Rap’Çi Cem Arslan#AVRUPADAN HABERLER
Merkel’e hip-hop’u anlatmış

Türkiye’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı yarışma programın Almanya versiyonuna konuk olan Hamburglu eğitmen ve rap’çi Cem Arslan, eski Başbakan Angela Merkel’le nasıl tanıştığını anlattı.

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ALMANYA’nın ünlü televizyoncularından Günther Jauch’un sunduğu ve RTL’de yayınlanan yarışmanın önceki akşam konuğu olan Arslan, Hamburg’da bir ilkokulda eğitmen olarak çalıştığını söyledi. Bunun yanı sıra ‘Hip-Hop Academy’de ders verdiğini söyleyen Arslan, yıllar önce o dönemler başbakan olan Angela Merkel’in akademiyi ziyaret ettiğini, diğer rap’çilerle birlikte kendisine gösteri hazırladıklarını ve bir şarkı seslendirdiklerini anlattı. Gösteri sonrasında diğer rap’çi arkadaşlarıyla birlikte Merkel’in ve resmi heyetin gittiği restorana davet edildiklerini belirten Cem Arslan, “Orada bana hip-hop’un tam olarak ne olduğunu sordu ve öğrenmek istediğini söyledi. O zamanlar dünyanın en güçlü kadınıydı ve ben de orada kendisine hip-hop’u anlatma fırsatı buldum” dedi. Arslan, hiç beklemediği bir şekilde Angela Merkel’in anlattığı hikâyeye büyük ilgi gösterdiğini belirtirken, kendilerini ziyaret eden diğer politikacıların ise ilgisiz kaldıklarını söyledi.

 

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#Almanya-Angela Merkel#Hamburglu Eğitmen Ve Rap’Çi Cem Arslan#AVRUPADAN HABERLER

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