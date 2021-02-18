Merkel’e ‘Aşı ol, örnek ol’ çağrısı

FDP, halkta aşılara karşı oluşan güvensizliği ortadan kaldırmak ve aşıya olan ilgiyi artırmak için örneklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. FDP Meclis Grup Başkanvekili Yardımcısı Michael Theurer, “Başbakan Merkel ve Cumhurbaşkanı Steinmeier’in en kısa zamanda kamuoyu önünde aşı yaptırması çok olumlu bi sinyal olacaktır. Bu, aşıya olan güveni yeniden artıracaktır” dedi. ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu’un aşı yaptırarak halka öncülük ettiğini hatırlatan Theurer, bu ülkelerin aşılamada Almanya’nın önünde olduklarını belirtti.

Almanya’nın önde gelen PR ajansları da ünlü isimlerin kamuoyuna açık bir şekilde aşı yaptırmalarının halkın güvenini sağlamak açısından önemli olacağı, başarılı kampanyaların ünlü isimlerle daha çabuk yayıldığı ve dikkat çektiği belirtildi. Ancak Başbakan Angela Merkel, Bild gazetesinin bu yöndeki sorusu üzerine, “Sıram geldiği zaman aşı olacağım” yanıtını verdi. Önceki gün Almanya’ya gönderilen AstraZeneca aşılarının şu ana kadar sadece yüzde 11’inin kullanıldığı ortaya çıkmıştı.