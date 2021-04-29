Merkel’e açık mektup: Zenginlerden varlık vergisi alın

İNTERNET üzerinden paylaşılan açık mektupta, koronavirüs krizi nedeniyle artan masrafların karşılanması için gelir durumu çok iyi olan zenginlerden bir kereye mahsus olmak üzere varlık vergisi alınması istendi. İmza atanlar arasında Dr. Reyhan Şahin, Şeyde Kurt gibi Türkiye kökenli yazar ve sanatçılar da var. Ortak bildiriye imza atan aydınlar, Başbakan Merkel’in salgınla mücadelede ortaya çıkan masrafların finanse edilmesi için varlık vergisine karşı çıkmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirttiler. Aydınlar, devletin sosyal giderleri kısmak yerine yüksek gelir sahiplerini sorumluluğa davet etmeleri gerektiğini ifade etti. Mektupta, dar gelirlilerin gelecek yıllarda tasarruf baskısı altında olmaması gerektiği vurgulandı. ‘KRİZDE EŞİTSİZLİK ARTTI’

Mektupta, Almanya’daki en zengin 45 ailenin, ülkenin fakir olan yarısından fazlasının sahip olduğundan daha fazla varlığa sahip olduğu hatırlatıldı. Sosyo-ekonomik eşitsizliğin kriz zamanında daha da arttığı belirtilirken, “Finans açısından zayıf olan grubun sosyal yaşamdaki ihtiyaçları ve finans durumları muhtemel daha da kötüye giderken, hiper zenginler daha çok refah içinde yaşayacak” denildi. Ayrıca miras vergisinin daha efektif hale getirilmesi ve uluslararası şirketler için Almanya’da asgari vergi limiti konulması talep edildi.

