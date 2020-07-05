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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 05.07.2020 - 10:46,Son Güncelleme:

Merkel’den yaşlılara teşekkür mesajı

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Merkel’den yaşlılara teşekkür mesajı
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, yayınladığı haftalık video mesajında yaşlıları unutmadı. Kovid-19 salgını sırasındaki tutumları ve anlayışlarından dolayı yaşlılara minnettar olduğunu belirten Merkel mesajında yaşlı ve bakım yurtlarında kalanlar ile evlerinde yalnız yaşayanlara teşekkür etti.

MERKEL, “Uzun süren haftalar boyunca çocukları ve torunlarından ayrı kaldılar, onları kucaklayamadılar. Sürecin en acı veren tarafı bu oldu. Buna rağmen ileri yaşlardaki insanların büyük bölümünün bizim uyguladığımız kısıtlayıcı önlemlere yönelik öfke değil, anlayış gösterdiklerini gördüm. Bundan dolayı onlara minnettarım” dedi.
Koronavirüsün yaşlılar için tehlike arz etmesine rağmen bunun yalnızlaştırma sürecine dönüşmemesi gerektiğini belirten Merkel, “İnsanın insana ihtiyacı var” dedi. Merkel, federal ve eyalet hükümetlerinin yaşlılar ve bakım yurtlarında önlemler alırken, burada yaşayanların karar alma özgürlüğüne ve onların hayatta katılmaları konusunda fikir birliğine sahip olduğunun da altını çizdi. Yaşlı ve bakım yurtlarının pandemiye yönelik örnek teşkil edecek önlemler aldıklarını belirten Merkel, “Sokakları sadece gençlere ait olan ve yaşlıların da hastalanma korkusuyla dışarıya çıkamaya korktuğu bir ülke olmak istemiyoruz” dedi. Merkel mesajında hijyen kurallara uyanlara da teşekkür etti.

 

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