Merkel’den ‘Yaralarınızı saracağız’ sözü

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Rheinland-Pfalz eyaletinden sonra sel felaketinden en çok zarar gören Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletini ziyaret ederek hem incelemelerde bulundu hem de yurttaşların dertlerini dinleyip kendilerine “Yaralarınızı saracağız” sözü verdi. KRV Eyalet Başbakanı ve muhafazakâr kanat CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’le birlikte Bad Münstereifel kentinde hasar gören binaların da bulunduğu sokakları dolaşan Başbakan Merkel, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aralarında çok sayıda gönüllü gençlerin de bulunduğu ilkyardım ekiplerine özellikle teşekkür eden Merkel, halkı dayanışma ve yaraların sarılmasına katkıda bulunmaya çağırdı.



KORKUÇ BİLANÇO

Şimdiye kadar görülmemiş boyuttaki sel felaketinin geride korkunç bir tablo bıraktığına dikkat çeken Başbakan Merkel, “Gerçekten felaket bir tablo. Her şeyini kaybeden insanlarımızın duygularını anlıyorum. Yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden insanlarımızın çektikleri acıları da. Hepsinin acılarını paylaşıyorum. Birçok bina oturulamayacak durumda. Berlin’de yarın (Çarşamba) Bakanlar Kurulu toplantısında yapılacak yardımları görüşüp karara bağlayacağız. Bürokratik engeller çıkarılmadan bu yardımların en kısa zamanda insanlarımıza ulaşmasını istiyoruz. Bunun için hem KRV eyalet hükümeti hem de yerel makamlarla işbirliği yapacağız” dedi. ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ

Başbakan Merkel, hasar gören ve yıkılan köprüleri en kısa zamanda onarmak veya yenilerini yapmak için şimdiden harekete geçildiğini de söyledi. “Adım adım ilerlemek için üzerimize düşeni yapacağınızdan emin olabilirsiniz” açıklamasında da bulanan Merkel’e refakat eden KRV Eyalet Başbakanı Armin Laschet de, parti politikalarını unutup herkese gereken yardımın yapılacağı sözü verdi. Bad Münstereifel’in sel felaketi öncesinden daha güzel olması için derhal çalışmalara başlanacağını da söyledi. Ama bazı şeylerin zaman alacağını da dile getirdi.