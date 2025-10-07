Merkel'den tartışma yaratacak sözler

Haberin Devamı

Merkel, Macar portalı Partizan'a yaptığı açıklamada, 2021'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkileri stabilize etmek için yeni bir diyalog formatı önerdiğini ancak bu teklifin birçok Doğu Avrupa ülkesi tarafından reddedildiğini belirtti.



AB'nin Rusya'ya karşı ortak politika belirleyememekten endişe duyan bu ülkelerin itirazları nedeniyle önerisinin hayata geçemediğini ifade eden Merkel, "Bu ülkeler Putin'in Ukrayna savaşında kısmen suçludur" dedi.



Eski Şansölye, 2015'te imzalanan Minsk Anlaşması'nın "mükemmel olmaktan uzak" olduğunu kabul etmekle birlikte, Ukrayna'ya kendini geliştirmesi için zaman kazandırdığını söyledi. Merkel, "Ukrayna farklı bir ülke haline geldi ve böylece kendini daha iyi savunabildi" ifadelerini kullandı.



Merkel, ABD'nin Barack Obama, Donald Trump veya Joe Biden dönemlerinde Rusya konusunda Avrupalılarla benzer bir çizgi izlediğini vurguladı. 2021'de dönemin ABD Başkanı Biden'la, Putin'in doğalgazı "silah olarak kullanması" durumunda Nord Stream 2 boru hattını derhal kapatma konusunda anlaştıklarını hatırlattı.



Eski Şansölye, Covid-19 pandemisinin Rusya ile Batı arasındaki yabancılaşmayı artırdığını da iddia etti. Putin'le yüz yüze görüşmelerin iptal olmasının siyasi anlayışı zorlaştırdığını belirten Merkel, "Yeni uzlaşılar bulmak için video konferansların yeterli olmadığını düşünüyorum" dedi.



Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Merkel'in açıklamalarını şiddetle reddetti. Ülkesinin "suç ortağı değil, potansiyel hedef" olduğunu vurgulayan Duda, "Kremlin'i siyasi olarak meşrulaştıracak müzakereler yapılmamalı" diye konuştu.