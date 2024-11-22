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Merkel’den Scholz’a ağır eleştiri: Başbakanlık makamına yakışmadı

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#ALMANYA#MERKEL#AVRUPADAN HABERLER
Merkel’den Scholz’a ağır eleştiri: Başbakanlık makamına yakışmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 13:27

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, kendisinden görevi devralan Şansölye Olaf Scholz’un, ‘üçlü koalisyon’un çöktüğü 6 Kasım akşamı küçük ortak FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’e dönük ağır suçlamalar içeren konuşmasını eleştirdi.

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GÖREVİ bıraktığı 8 Aralık 2021’den bu yana politik açıklamalarda ve değerlendirmelerden kaçınan Merkel, haftalık Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, Scholz’un o akşamki konuşmasında Lindner’i aşağılık bir tutum sergilediği yönündeki suçlamasının başbakanlık makamının onuruna yakışmadığını söyledi. Kendisinin de görevi sırasında zor anlar yaşadığını belirtirken, “Ama hep sakin ve sağduyulu reaksiyon göstermeye özen gösterdim” dedi. Merkel, “Başbakanlığım dönemimde benim de rahat olmadığım zamanlar oldu, ama öfkeyi bir yana bırakıp işime bakmayı sürdürdüm” derken, “Tabii duygu dolu anlar da yaşanıyor. Öyle durumlarda en iyisi kamuoyu yerine büronun duvarlara bağırmaktır” ifadelerini kullandı. Angela Merkel ayrıca, o bağırarak yaptığı konuşmasından dolayı yandaşlarının Şansölye Olaf Scholz’u alkışlamadığını “normal” bulduğunu da söyledi. Taraftarların her zaman sert tavır sergilenmesini alkışladıklarını söyledi.

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#ALMANYA#MERKEL#AVRUPADAN HABERLER

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