Merkel’den sanatçılara yeni destek sözü

PANDEMİ döneminin kültürel etkinliklerin önemini tekrar gözler önüne serdiğini vurgulayan Merkel, sanatın eksikliğinin ne anlama geldiğinin bir kez daha hissedildiğine işaret etti. Sanatçıların, interaksiyonlarıyla sevenlerine yeni perspektifler kazandırarak yaşama başka gözle bakmayı sağladığını, insanları duygularla buluşturduğunu, yeni fikir ve duygular geliştirdiğini ve tartışmalar başlattığını belirten Merkel, sanat sayesinde insanların geçmişi daha iyi anlayıp geleceğe de bambaşka bakabilme yeteneğine kavuştuğunu ifade etti.

Bütün bunların korona döneminde maalesef çok sınırlandığını, ancak tam da bu dönemde sanatın insanlara ulaşmasını sağlayan yeni yaratıcı dijital projeler için müteşekkir olduğunu da ifade eden Başbakan Merkel, buna rağmen sanatın sıkıştığı sınırlı çerçevenin bilincinde olduklarını vurguladı. Merkel, tiyatro, konser salonları, opera ve diğer kültür-sanat merkezlerinin belli koşullar altında açılması için bundan sorumlu olan eyalet yönetimleriyle görüştüklerini ve buna yönelik planlar hazırlamalarını talep ettiklerini söyledi. Müze ve anıtların kademeli olarak açılmasına ilişkin plandan dolayı da memnuniyet duyduğunu açıklayan Başbakan Merkel, büyük konser ve festivaller için henüz somut bir açılım yapılamamasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

SANATÇILARA YAPILAN YARDIMLAR

Almanya’da kültür ve sanat çalışmalarının büyük oranda eyaletlerin yetki alanında olduğunu da hatırlatan Merkel, pandemi nedeniyle hazırlanan ekonomik destek programında, serbest çalışan sanatçılara verilen desteğe, özellikle de kira gibi temel giderlerde kullanılmak üzere sunulan yardıma dikkati çekti. Merkel buna ilave olarak yine serbest çalışan sanatçıların devlet yardımı almasını da kolaylaştırdıklarını hatırlattı. Şimdi de sanatçılara ve sanat kuruluşlarına önümüzdeki aylarda nasıl yardım edilebileceğine kafa yorduklarını belirten Merkel, hedefin pandemiden sonra da kültürel arzın yaygın ve çeşitli biçimde devam etmesi olduğunun altını çizdi. “Bu zor ödev, Alman hükümetinin ödevler listesinde en üst sıralarda yer almaktadır” diyen Angela Merkel sanatçılara şöyle seslendi: “Sevgili sanatçılar, sizin için çok çok zor bir dönem olduğunu biliyorum. Bizler, vatandaşlar sizlerle canlı etkinliklerde yeniden buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. O zamana kadar sizi yardım programlarıyla ve sizin bizim için ne kadar önemli olduğunuzu söyleyerek desteklemek istiyoruz.”