Merkel’den ramazan ayı mesajı

“SEVGİLİ Müslümanlar... Sizleri ramazan ayı oruç dönemi başlangıcı münasebetiyle içtenlikle selamlıyorum. Mübarek ramazan ayında sizler ve ailelerinizin huzurlu ve bereketli bir zaman geçirmenizi diliyorum! Artık bir yılı aşkın bir süredir yaşadığımız ve içinde bulunduğumuz pandemi süreci; inananlar ve dini cemaatler için de olmak üzere, birçok zorluk ve sınama içeriyor. Kamusal hayatta uygulanması gerekli olan kısıtlamaların acısı özellikle; inancın toplu olarak yaşandığı, ortak örf ve adetler ve bayramlarda ifade bulduğu zamanlar bir o kadar daha hissedilir. Özellikle de önümüzdeki bu haftalarda ne kadar zor olsa da tekrar sabırlı olmamız gerekiyor. Bu nedenle, gerekli olan mesafe kurallarına rağmen inanç hayatınızda birbirinizle olan yakın bağları sürdürmenin iyi imkânlarını ve yollarını bulmanızı diliyorum.

Ramazan ayı oruç dönemi birbirimiz için var olma, muhtaç olanları düşünme ve merhamet gösterme ayıdır. Pandemi koşulları altında zorluklara katlanan birçok kişi ve özellikle de ileri yaştaki insanlar için; diğer insanların gösterdiği ilgi ve destekte dayanak bulmak ve bundan güç almak çok önemlidir. Size ve ailelerinize en iyi temennilerimi sunuyor ve elbette sağlık diliyorum! Ramazan ayının, içinde bulunduğumuz tüm zor koşullara rağmen iç huzuru bulduğunuz, sükûnet dolu ve birbirinize kuvvet verdiğiniz bir zaman olmasını umuyorum!”