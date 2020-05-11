Merkel’den maske uyarısı: Cesaret denemesi

CDU çevrelerinden edinilen bilgiye göre Merkel, çok sayıda insanın maskesiz alışveriş yaptığına dair raporlar geldiğini anlattı. Maske şartına rağmen böyle bir davranışın kısmen bir cesaret denemesi olduğunu belirten Merkel, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının halen geçerli olduğunu vurguladı. Geçen hafta önlemlerin yumuşatılması kararının virüsün yayılmasına etkisini 2-3 hafta sonra göreceklerini ifade eden Merkel, çarşamba günü mecliste bu konularla ilgili açıklamalar yapacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da, Almanya’nın virüsle mücadelesindeki başarısını insanların önlemlere uymasına borçlu olduklarını belirtti. Spahn, halkı sosyal temas ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeye çağırdı.